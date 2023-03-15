16 марта руководитель СУ СО проведет в Новокуйбышевске выездной прием граждан

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16 марта 2023 года руководитель следственного управления проведет выездной прием граждан, по адресу: город Новокуйбышевск, ул. Миронова, 2.

Начало приема в 10:30 по местному времени.

Дополнительную информацию о проведении выездного личного приема можно уточнить по телефонам: 8 (846) 300-7-185, 8 (846) 300-7-186, 8 (846) 300-7-187.

Во время личного приема каждый имеет право обратиться с жалобами на действия (бездействие), решения следователей и руководителей следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, по вопросу трудоустройства в органы Следственного комитета Российской Федерации, а также и по иным вопросам.

При личном приеме гражданин обязан предъявить документ, удостоверяющий его личность (статья 13Федерального закона Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»).

В ходе приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов (статья 13 указанного выше Федерального закона).