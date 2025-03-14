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149 соцпроектов финалистов Национальной премии «Наш вклад» доступны жителям Самарской области

14 марта 2025 17:46
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Самарская область вошла в топ-20 регионов по количеству реализованных финалистами проектов.

149 социальных инициатив, реализованных в Самарской области, вышли в финал Национальной премии «Наш вклад». Это первая в России премия, которая оценивает вклад бизнеса и некоммерческих организаций в достижение национальных целей и реализацию задач нацпроектов. Всем финалистам присваивается статус «Партнер национальных проектов России».

7 марта 2025 года в Координационном центре Правительства Российской Федерации при участии заместителя Председателя Правительства РФ Александра Новака, представителей федеральных органов исполнительной власти, деловых объединений и общественных организаций состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной премии «Наш вклад». Результаты опубликованы на сайте нашвклад.рф и на ресурсах ИД «Коммерсантъ».

Всего на участие в Премии поступило 759 заявок, представленных 89 регионами страны. В финал вышли 550 проектов от 252 организаций.

35,3% финалистов Премии представляют крупный бизнес, 31% – некоммерческий сектор, 19,4% – госкорпорации и госкомпании, 10,3% – малый бизнес и 4% – средний бизнес. 74% проектов имеют федеральный масштаб, 26% – региональный.

С 2021 года количество организаций-участников и проектов-финалистов Национальной премии «Наш вклад» увеличилось более чем в 3,5 раза.

Традиционно наиболее популярными для реализации социальных инициатив становятся нацпроекты: «Образование», «Демография», «Экология».

При этом результаты текущего сезона Премии показали растущий интерес предпринимателей и некоммерческого сектора к социальной деятельности в таких сферах как наука, здравоохранение, культура, туризм и благоустройство городской среды. 

Самарская область вошла в топ-20 регионов по количеству реализованных финалистами проектов, всего в регионе их 149.

Молодежь и дети: обучение, технологии и творчество

Государство активно инвестирует в развитие молодежи, через национальные проекты создавая условия для раскрытия потенциала подрастающего поколения. Финалисты Национальной премии «Наш вклад» поддерживают эту стратегию, помогая школьникам и студентам Самарской области в профориентации и получении востребованных специальностей.

«Творческая академия креативных открытий» дизайн-студии «ТАКО» стала одной из таких инициатив. Этот уникальный образовательный проект – резидент ведущих технопарков Сколково, ИНПЦ «Сириус» и Жигулевской долины. Академия готовит специалистов в области дизайна, сочетая обучение с практической работой на реальных проектах и использованием нейронных сетей. За год в академии было проведено 40 лекций, участие приняли свыше 1000 студентов, а 50 лучших прошли стажировку по направлению «Дизайн». Проект уже получил международное признание, войдя в топ-50 BRICS Solutions Awards.

Проект «Компас для школьников» от ПАО «ОДК-Кузнецов» направлен на развитие инженерного мышления у школьников и их подготовку к карьере в промышленности. В Самарской области проект реализуется в 23 образовательных учреждениях. Более 700 учащихся изучают основы 3D-моделирования, осваивают систему автоматизированного проектирования «КОМПАС» и проходят практику на предприятиях региона.

Инфраструктура для жизни и зеленые города

Важную роль в улучшении городской среды в регионе играет проект по озеленению территорий и созданию общественных пространств, реализуемый финалистом Премии Благотворительным фондом «Татнефть». Красивые парки и скверы, современные площадки для отдыха и спорта — всё это формирует атмосферу комфорта и благополучия. В проектах используются современные материалы и технологии, что обеспечивает долговечность и эстетическую привлекательность создаваемых объектов.

В Тольятти по итогам грантового конкурса компании создан детский музейный центр «ЛабКлаб», благоустроена территория школы № 4, открыт новый кабинет химии в лицее № 37, а также построен «Городок безопасности» при школе № 26.

Внутренний туризм: новые маршруты для путешественников

Финалисты Национальной премии «Наш вклад» способствуют развитию внутреннего туризма. Так, онлайн-платформа «Свое за городом» от АО «Россельхозбанк» объединяет фермеров и туристические компании, предлагая жителям и гостям Самарской области новые направления для поездок выходного дня. Туристы могут погрузиться в славянские традиции в этно-музее «Живая история», провести фотосессию на ферме на фоне живописных лугов и лесов, покататься на хаски или отправиться в гости к альпакам. Платформа развивается, на ней регулярно публикуются новые маршруты, что способствует увеличению туристического потока в регион.

 

Фото:   АНО «Национальные приоритеты»

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