105 лет исполнилось старейшей в стране участнице ВОВ

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Сотрудники Росгвардии поздравили в Тюмени с 105-летним юбилеем старейшего в стране участника Великой Отечественной войны Александру Чебаненко, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области, передает ТАСС.

"Офицеры управления Росгвардии по Тюменской области поздравили с 105-летним юбилеем участницу Великой Отечественной войны, фронтовую медицинскую сестру гвардии старшину медицинской службы Александру Васильевну Чебаненко. <...> Во дворе дома Александры Васильевны, которая вошла в Книгу рекордов России как самый старейший в стране участник Великой Отечественной войны, был организован концерт, в котором прозвучали ее любимые песни военных лет. Гвардии старшина медицинской службы приветствовала всех из окна своего дома", - говорится в сообщении.

Александра Чебаненко родилась 10 марта 1917 года в селе Богоявленское Земетченского района Пензенской области. 26 июня 1941 года вступила в ряды Красной Армии и воевала в составе двух гвардейских дивизий на 1-м и 2-м Украинских фронтах. Вытаскивая с поля боя раненных бойцов под Киевом, медсестра сама получила тяжелое ранение, но после лечения и восстановления вернулась в строй: освобождала Украину, Чехословакию, а Великую Победу встретила в Германии. Александра Васильевна награждена орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За оборону Кавказа". После выхода на заслуженный отдых проживает в Тюмени.

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