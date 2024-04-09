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Во Всероссийском уроке по тематике ЖКХ приняли участие свыше 250 школьников

9 апреля 2024 13:30
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Во Всероссийском уроке по тематике ЖКХ приняли участие свыше 250 школьников

 

Подведены итоги Всероссийского урока по тематике жилищно-коммунального хозяйства, который проводил ППК «Фонд развития территорий» при содействии Общественного совета при Минстрое России и Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». В общей сложности в уроке приняли участие свыше 250 школьников из 15 общеобразовательных организаций в 10 регионах России.

Мероприятие было приурочено к Дню работников бытового обслуживания населения и ЖКХ и направлено на профориентацию и информационно-просветительскую работу среди детей и молодежи по вопросам ЖКХ.

Всероссийский урок состоял из теоретической и практической частей. Во время теоретической части волонтеры Российских студенческих отрядов, НИУ МГСУ и МИТУ-МАСИ, а также члены Детского совета при Общественном совете при Минстрое России провели вводную лекцию, используя методические материалы Фонда развития территорий на основе учебного пособия «Основы энергосбережения и экологической безопасности».

Игровая часть Всероссийского урока включала кибертурнир по обучающей компьютерной игре «ЖЭКА», которая была специально разработана для повышения функциональной грамотности школьников. Выполняя игровые задания, решая головоломки и выполняя квесты компьютерной игры, ребята узнали о ключевых способах экономии электроэнергии, воды, газа в быту.

Чемпионаты по игре «ЖЭКА» прошли в общеобразовательных организациях Москвы, Подольска, Калуги, Владимира, Рязани, Пскова, Луганска, Ельца, Севастополя и Пермского края. 5 апреля во всех принимавших участие в кибертурнире школах состоялась торжественная церемония награждения победителей. Ребятам вручили ценные призы и сертификаты участников.

«Играть в «ЖЭКУ» было интересно. В ходе игры попалось несколько любопытных вопросов, ответы на которые я не знал, хотя уже давно интересуюсь темой строительства и ЖКХ. Интересно было бы еще раз в нее поиграть. Своим друзьям и знакомым я бы ее точно порекомендовал», – поделился впечатлениями победитель школьного турнира, десятиклассник Михаил Чепцов из Москвы.

«Игра простая, но увлекательная. Я даже не заметил, как быстро прошел этот урок. Для себя я узнал много нового о том, как с помощью соблюдения простых правил можно серьезно сэкономить на коммунальных платежах. Эти знания я теперь обязательно буду использовать в своей жизни», – рассказал Глеб Трубицин, победитель кибертурнира в лицее №5 города Елец Липецкой области.

В планах Общественного совета при Минстрое России расширение географии уроков с использованием обучающей игры «ЖЭКА» и активное привлечение к данной работе членов Детского совета при Общественном совете при Минстрое РФ.

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