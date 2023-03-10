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В Самарской области ребятам рассказали о работе сотрудников ОВД и преимуществах обучения в вузах системы МВД России

10 марта 2023 10:59
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В Самарской области ребятам рассказали о работе сотрудников ОВД и преимуществах обучения в вузах системы МВД России

В рамках профориентационной работы в Тольятти и Сергиевском районе сотрудники полиции вместе с представителями общественных советов при территориальных ОВД приняли участие в торжественном вручении дипломов выпускникам колледжей и техникумов, обучавшимся по специальности «Правоохранительная деятельность». Полицейские на протяжении всего срока обучения посещали учащихся, проводили с ними беседы, знакомили с деятельностью различных подразделений полиции. Многие ребята проходили преддипломную практику в территориальных органах. Вручая долгожданные дипломы, полицейские испытали чувство гордости за своих подопечных и пожелали ребятам связать свою трудовую деятельность с той профессией, которая бы приносила удовлетворение и уверенность в завтрашнем дне. Молодым людям еще раз рассказали о возможности продолжить свое обучение в высших учебных заведениях системы МВД, подчеркнув, что всегда рады видеть их в рядах сотрудников ОВД. Общественники пожелали выпускникам не бояться жизненных трудностей и всегда добиваться намеченных целей.

А в Приволжском и Кинель-Черкасском районах полицейские встретились со школьниками. Ребятам рассказали об особенностях службы в органах внутренних дел, о качествах, которыми должен обладать сотрудник полиции, а также о специальностях, которые можно получить в высших учебных заведениях МВД России. Школьники активно задавали вопросы о выборе предметов Единого государственного экзамена для последующего приема в ведомственные вузы, о денежном довольствии и условиях проживания курсантов. Полицейские ответили на все интересующие вопросы, а также рассказали об особенностях службы в различных подразделениях органов внутренних дел, дальнейшем трудоустройстве, возможности карьерного роста и об основных социальных гарантиях, предоставляемых сотрудникам. В завершение школьники получили буклеты с необходимой информацией о поступлении в ведомственные вузы.

Госавтоинспекторы ОМВД России по г. Новокуйбышевску вместе с сотрудниками ОСН «Гром» УНК областного главка полиции провели для кадетов класса ГИБДД «Урок мужества». Ребятам рассказали об истории, специфике службы и выполняемых отрядом задачах, подчеркнув, что бойцы всегда должны быть готовы к выполнению поставленных задач, для этого они ежедневно проводят тренировки и по несколько часов в день проводят в спортивном зале. В завершение встречи кадеты задали вопросы, касающиеся поступления на службу в отряд специального назначения «Гром», узнали о прохождении комиссии. Полицейские пожелали ребятам хорошо учиться, стать настоящими профессионалами в том деле, которое они выберут в дальнейшем.

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