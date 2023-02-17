В Самарской области проходит XII Международный Педагогический форум

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В Самарской области с 16 по 18 февраля 2023 года проходит XII Международный Педагогический форум «Эволюция теории и практики современного образования: реалии и перспективы» на базе ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет».

Форум – это встреча ведущих учителей и воспитателей, учёных, экспертов, руководителей образовательных учреждений, психологов и других специалистов для обмена практическим опытом, повышения профессиональной квалификации, неформального общения, установления международного сотрудничества между специалистами в области современного образования.

В нем принимают участие исключительно заинтересованные профессионалы из ближнего и дальнего зарубежья, а также педагоги из различных регионов России, обсуждающие проблемы, значимые для педагогического сообщества, и что еще важное — обучающиеся, (дети дошкольного и школьного возраста), представляющие свои научные разработки.

Богатая программа форума позволит молодым и опытным педагогам осуществить научно-информационный обмен достижениями в сфере развития педагогической науки и профессионального педагогического образования и укрепить научное и педагогическое сотрудничество российских и зарубежных педагогов.

«У педагога должен быть большой опыт практической, педагогической мудрости, которая формируется в процессе взаимного общения, в том числе с нашими зарубежными коллегами. Мне радостно, что мы сохраняем отношения с нашими давними коллегами в Беларуси и Казахстане. У нас есть сотрудничество с китайским университетом, сейчас мы готовимся к подписанию соглашения с одним из крупнейших Турецких университетов Анкары. Это нам позволяет работать в команде единомышленников» – отмечает и.о. ректора Социально-педагогического университета Светлана Юрьевна Бакулина, сообщает пресс-служба министерства образования и науки СО.

Фото: пресс-служба министерства образования и науки СО