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Университет из Тольятти получил грант на развитие фиджитал-спорта и создание студенческих пространств

22 мая 2024 11:32
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Университет из Тольятти получил грант на развитие фиджитал-спорта и создание студенческих пространств

Сразу два проекта Университета сервиса стали победителями грантового конкурса, организованного «Росмолодежью». На их реализацию вузу будет выделено в общей сложности порядка 7,22 млн рублей.

Проект «Студенческое пространство «Точка притяжение» стал победителем в номинации #точка_притяжения. На него вуз получит почти 6,69 млн рублей.  Он предполагает создание в Университете сервиса многофункционального студенческого пространства с современным технологичным оборудованием.  «Точка притяжения» будет занимать примерно 400 кв. м. Здесь расположатся студенческий коворкинг, пространство для встреч с гостями, зона для отдыха, современный компьютерный зал, арт-пространство. Кроме того, новый облик должен получить «Единый деканат», выполняющий функции единого окна для студентов университета.

«Для помещений «Точки притяжения» будет разработан современный дизайн, закуплено оборудование. Университет произведет софинансирование ремонтных работ, к которым планируется приступить в этом июле. Открытие пространства запланировано в ноябре 2024 года, – прокомментировала Любовь Выборнова, ректор университета. – «Точка притяжения» будет встроена в систему «Студ.Пространства». Эта социальная франшиза предполагает создание сети университетских коворкингов, которая объединит студентов, исследователей, преподавателей и выпускников с представителями науки и промышленности, культуры и искусства, бизнеса и власти».

Еще один проект Университета сервиса – «Спорт двух измерений» – стал победителем грантового конкурса в номинации #будь_здоров. На его реализацию выделяется около 536 тыс. рублей. Проект направлен на развитие фиджитал- и киберспорта через проведение научно-популярных лекций и организацию чемпионатов вуза по киберспорту и фиджитал-дисциплинам.
 Киберспортивное движение в Университете сервиса активно развивается при поддержке Федерация компьютерного спорта России (ФКС) с декабря 2021 года. Сборную команду вуза тренирует Дмитрий Загреков, организатор и судья множества киберспортивных соревнований, член молодежного совета при ФКС России. Ребята уверенно выступают на различных турнирах, включая всероссийские «Фиджитал-игры». Сегодня киберспортом в вузе занимается 41 студент. Планируется, что благодаря «Спорту двух измерений» число спортсменов увеличится вдвое. По итогам проведения чемпионатов будут сформированы две сборные команды вуза по фиджитал- и киберспорту для участия в региональных и федеральных соревнованиях. Кроме того, в течение 2024 года вуз проведет товарищеские матчи с командами других образовательных организаций Самарской области.

 

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