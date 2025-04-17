Самарский университет им. Королёва присоединился к Межуниверситетской квантовой сети

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В перспективе эта сеть может стать основой для создания в России квантового интернета.

Самарский университет им. Королёва подключился к Межуниверситетской квантовой сети (МУКС), став пятым по счету вузом России, вошедшим в этот проект в качестве абонента сети. Данная квантовая сеть объединяет ряд ведущих университетов и научных организаций России и должна стать важным инфраструктурным полигоном для тестирования и развития в нашей стране технологий квантовых коммуникаций, позволяющих создавать каналы связи с защитой информации на физическом уровне. Такие закрытые линии связи необходимы, в первую очередь, государственным структурам, центрам обработки данных (ЦОДам), объектам критической инфраструктуры, крупным транспортным компаниям и промышленным предприятиям.

"Самарский университет им. Королёва стал пятым по счету российским вузом, присоединившимся к Межуниверситетской квантовой сети. Вместе с нами в этом проекте сейчас пять вузов из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Проект реализует Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", он обеспечивает работу сети. В нашем университете установлено специальное телекоммуникационное оборудование, оно подключено и работает в штатном режиме. В ближайшей перспективе планируется проведение научно-исследовательских работ, посвященных особенностям практического применения телекоммуникационных систем с квантовой защитой информации. Самарский университет обладает значительными компетенциями в области оптических информационных технологий", – рассказал Владимир Павельев, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой наноинженерии Самарского университета им. Королёва.

Как пояснил ученый, квантовая сеть представляет собой закрытую систему связи, информация в которой защищена не с помощью какого-нибудь сложного шифра, а на физическом уровне, с использованием фундаментальных законов квантовой физики. Данные в квантовой сети, передаваемые фотонами, то есть квантами света, защищены с помощью так называемого метода квантового распределения ключей. Этот метод основывается на известном физическом принципе: состояние фотона можно измерить только один раз, после чего оно необратимо меняется.



Автор фото: Олеся Орина