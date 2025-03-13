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Самарские ученые экспериментально доказали, что во льдах Млечного Пути может образовываться предшественник молочной кислоты

13 марта 2025 11:07
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Самарские ученые экспериментально доказали, что во льдах Млечного Пути может образовываться предшественник молочной кислоты

Органическое соединение ученые получили из замороженной смеси этилового спирта и угарного газа

Ученые Самарского университета им. Королёва в сотрудничестве с учеными Гавайского университета в Маноа (США) первыми в мире экспериментально доказали, что в межзвездных льдах в глубоком космосе под влиянием галактических лучей может образовываться важное для процессов зарождения жизни органическое соединение, предшественник (прекурсор) молочной кислоты – лактальдегид. Это ключевое для многих важных биохимических процессов вещество ученым удалось получить из замороженной смеси этилового спирта и угарного газа. Статью, посвященную данному экспериментальному исследованию, опубликовал авторитетный международный научный журнал Nature Communications ("Нейче Коммьюникейшнс").

"Результаты нашей совместной работы предоставляют науке новые данные о механизмах формирования сложных органических молекул в межзвездной среде и возможной роли этих молекул в происхождении жизни на Земле. В ходе экспериментов нам удалось впервые синтезировать молекулы лактальдегида (CH₃CH(OH)CHO) в условиях, полностью имитирующих глубокий космос и межзвездные льды. Лактальдегид как предшественник молочной кислоты является важным промежуточным продуктом в биохимических процессах, связанных с образованием сахаров, сахарных кислот и аминокислот, которые могут играть ключевую роль в зарождении жизни", – рассказал Иван Антонов, доцент кафедры физики Самарского университета им. Королёва.

В ходе экспериментов ученые на специальной установке в сверхвысоком вакууме облучали замороженную ледяную смесь монооксида углерода (угарный газ) и этанола (этиловый спирт) потоком высокоэнергетических электронов, игравшим роль галактических космических лучей. Все это происходило при очень низких температурах, совсем как в глубоком космосе – около 268 градусов ниже нуля по Цельсию.

Толщина облучаемого аналога межзвездного льда составляла всего несколько сотен нанометров – как считают ученые, именно такой может быть ледяная "мантия", которая образуется на крупинках звездной пыли, путешествующих по Галактике и становящихся с течением времени носителями различных органических молекул – "кирпичиков" жизни. Благодаря точно рассчитанной дозе облучения электронами ученые "ускорили" время протекания реакций во льду: порядка десяти часов экспериментов на Земле оказались примерно эквивалентны 1 миллиону лет полета замороженных частиц звездной пыли по Млечному Пути.

"В результате были обнаружены лактальдегид и его изомеры: 3-гидроксипропаналь, этилформиат и 1,3-пропендиол. Эти соединения были идентифицированы с помощью изомер-селективной фотоионизационной масс-спектрометрии и исследований с использованием изотопных меток. Можно заключить, что лактальдегид и его изомеры после образования в межзвездных льдах могли и могут включаться в состав планетезималей* и доставляться с помощью метеоритов на различные молодые планеты, такие как ранняя Земля, что вполне позволяет объяснить появление на нашей планете пребиотических молекул, предшественников сложных биомолекул", – отметил Ральф Кайзер, профессор Гавайского университета в Маноа.

Фото: Источник: Самарский университет

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