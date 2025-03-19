оценку за поведение в школах могут ввести в пробном режиме с сентября

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Оценку за поведение могут начать ставить в российских школах в пробном режиме с нового учебного года. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, ведомство не будет "слишком откладывать" решение о введении оценок за поведение в школах.

"Я не исключаю, что это [введение оценок за поведение] будет в пробном режиме", – рассказал министр РИА Новости.

Он добавил, что на данный момент необходимо "проработать все механизмы, чтобы это действительно шло на пользу".

Ранее президент Российской академии образования Ольга Васильева заявила, что обсуждения введения оценки за поведение возможны только после широких общественных дискуссий. Она добавила, что система оценки поведения существовала в стране ранее. В 1943 году были приняты "Правила для учащихся", регламентирующие внешний вид, процесс обучения, взаимодействие с учителями и поведение школьников на уроках и в перерывах. Ученики могли получить отметку "пять" за безупречное поведение, "три" за серьезные нарушения, а "два" в случае рассмотрения вопроса об исключении из школы, пишет Смотрим.