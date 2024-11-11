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Опора для роста и развития: студенты-экономисты обсуждают будущее сферы АПК региона

11 ноября 2024 15:59
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В Самарском государственном аграрном университете прошла открытая лекция на тему «Развитие аграрного сектора экономики Самарской области».

В Самарском государственном аграрном университете прошла открытая лекция на тему «Развитие аграрного сектора экономики Самарской области». Встреча была организована по инициативе правительства региона. В ходе мероприятия участники обсудили вопросы оптимизации процессов в сельском хозяйстве, внедрения современных технологий повышения производительности в сфере АПК и новые меры поддержки, которые должны быть предложены для достижения целей, поставленных Президентом страны.

Напомним, что в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации о национальных целях развития государства к 2030 году необходимо увеличить объем производства продукции агропромышленного комплекса не менее чем на 25% по сравнению с уровнем 2021 года, а аграрный экспорт — в 1,5 раза.

Кандидат экономических наук, руководитель управления планирования, прогнозирования и анализа деятельности АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Ольга Чумакова рассказала, что регион обладает необходимым ресурсным потенциалом для достижения поставленных задач. Так, в регионе отмечены положительные тенденции по увеличению посевных площадей сельскохозяйственных культур, активно внедряются современные технологии, идет обновление машинно-тракторного парка. По предварительным данным, за 9 месяцев 2024 года стоимость валовой продукции сельского хозяйства в регионе составила 138,8 млрд рублей, что на 2,4% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

Как подчеркнули участники встречи, экономисты играют ключевую роль в анализе, планировании и прогнозировании деятельности аграрного сектора, что имеет огромное значение для сельского хозяйства и всей экономики региона.

 

Фото предоставлено Самарским государственным аграрным университетом

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