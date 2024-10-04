Более 1 тыс. педагогов требуется рынку труда Самарской области

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В настоящее время на рынке труда Самарской области существует нехватка педагогических кадров. По данным региональной службы занятости, количество вакансий превышает 1 тыс.



Особенно востребованы воспитатели дошкольных учреждений — их требуется 433 человека. Также нужны учителя математики, русского языка, физики, информатики и физкультуры. Размер заработной платы учителей варьируется от 25 до 60 тысяч рублей в зависимости от их опыта, нагрузки и места работы.



За 2024 год при поддержке центров занятости региона более 400 человек были трудоустроены в школы, вузы и ссузы. Однако потребность в кадрах еще остаётся актуальной для ряда образовательных учреждений.



«Пройти переобучение или повысить свою квалификацию по педагогическим направлениям можно через центр занятости бесплатно. Для этого необходимо обратиться в удобный для гражданина территориальный центр» -, отметил директор кадрового центра Самарской области Александр Митюхин.



Помимо педагогов в образовательные учреждения требуются и другие специалисты: медсёстры, повара, библиотекари, секретари и делопроизводители.