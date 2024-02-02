В Тольятти стартовал  Чемпионат России по сноукайтингу

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1 февраля в Тольятти стартовал Чемпионат России по зимним видам парусного спорта «Жигулёвское море». В этом году на покрытую льдом акваторию Куйбышевского водохранилища вышли побороться за звание сильнейших порядка шести десятков райдеров из более чем десяти регионов России. Соревнования проводятся в дисциплине сноукайтинг – курс-рейс (короткие гонки).

Организаторы Чемпионата России 2024 года - Ассоциация «Сила Ветра», Самарская областная федерация парусного спорта и Всероссийская федерация парусного спорта» при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства спорта СО и администрации г.о. Тольятти. По традиции поддержал проведение всероссийских соревнований по сноукайтингу амбассадор парусного спорта в Тольятти - ПАО «Куйбышевазот».

«В очередной раз Тольятти становится парусной столицей нашей страны, собирая сильнейших спортсменов в статусе от юниоров до действующих чемпионов. Примечательно, что в этом году разница в возрасте между участниками составляет ровно 60 лет: самым младшим участникам - 14 лет, а самому опытному 74 и то, что объединяет представителей разных поколений – это сноукайтинг. Кстати, в этом году участники Чемпионата смогут в полной мере оценить не только красоту, но и комфорт нашей новой тольяттинской набережной: легкий подъезд на автомобилях со снаряжением, удобный выход на спот, возможность поставить теплый шатер для обогрева и многое другое. В очередной раз отмечу, что Тольятти идеально подходит для проведения парусных соревнований», - отметила организатор Чемпионата в Тольятти Евгения Котлярова.

В этом году, согласно прогнозу погоду, все дни Чемпионата вплоть до 4 февраля будет дуть стабильный ветер и ежедневно с 11 часов утра и до наступления сумерек спортсмены будут проходить не менее пяти гонок. А жители и гости города все эти дни смогут наблюдать за красивейшим зрелищем - танцем десятков парусов на снежной глади.

Автор фото и источник: ВьюгаФест/ SKR/ Жигморе