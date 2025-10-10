Производитель углекислотного оборудования из Самарской области вошел в число лучших экспортеров России

52

Федеральная конкурсная комиссия Всероссийской премии «Экспортер года» объявила имена победителей конкурса в 2025 году. Второе место в номинации «Экспортер года в сфере машиностроения» в сегменте МСП присудили самарской компании ООО «АвтоГазТранс». Предприятие отправляет на экспорт оборудование, предназначенное для хранения, транспортировки, заправки, выдачи углекислого газа.

«Компания «АвтоГазТранс» вновь вошла в число лучших экспортеров страны! Экспортную деятельность мы ведем уже более 20 лет, поставляя углекислотное оборудование в разные страны. Компания расширяет номенклатуру выпускаемого оборудования и совершенствует его, адаптируясь к потребностям заказчиков за рубежом, – отметила директор ООО «АвтоГазТранс» Светлана Болотина. – Мы гордимся тем, что вновь смогли достойно представить машиностроительную отрасль Самарской области на уровне страны и продолжим дальше идти к поставленной цели – стать победителем на федеральном уровне».

Предприятие активно взаимодействует с Центром поддержки экспорта Самарской области, благодаря чему становилось участником отраслевых выставок и бизнес-миссий в составе региональной делегации. Благодаря содействию экспортного центра, компания заключила ряд экспортных контрактов и сегодня поставляет свою продукцию в Беларусь, Казахстан, Грузию, Армению и другие страны.

«Самарские предприятия-экспортеры регулярно входят в число лучших и на уровне ПФО, и на уровне всей страны. Звание «Экспортер года» – почетное, ведь получают его компании, которые прошли серьёзный путь развития и сумели не только утвердить себя на рынке региона, но и выйти за его пределы. Гордимся нашими предпринимателями и готовы поддержать их в развитии и расширении экспортной географии», – прокомментировал заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Комиссия, в состав которой вошли представители федеральных министерств, Российского экспортного центра и ведущих предпринимательских объединений, признала победителями как малые и средние предприятия, так и крупный бизнес – всего 50 компаний. Все они достигли значительных успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров и услуг. Всего премия присуждалась в 20 номинациях.

«Развитие экспорта в Самарской области – одна из приоритетных наших задач на ближайшие годы», - подчеркивал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Конкурс проводится при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России и Минсельхоза России. Торжественная церемония награждения состоится 21 октября в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России».

В Самарской области на базе регионального центра «Мой бизнес» работает Центр поддержки экспорта, он осуществляет свою деятельность по национальным проектам «Международная кооперация и экспорт» и «Эффективная и конкурентная экономика». Его задача — оказывать комплексную помощь экспортерам, развивать международное сотрудничество и повышать узнаваемость региональных брендов за рубежом.

Обратиться за консультацией или получением услуги можно по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211. Все меры поддержки экспортеров размещены на портале mybiz63.ru.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области