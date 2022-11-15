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Пивовары выступили против маркировки пива

15 ноября 2022 13:50
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"Очаково" выступило против маркировки пива

Введение обязательной маркировки пива приведет к сокращению его производства на 20-30%, что уменьшит платежи в бюджет, заявил глава московского комбината "Очаково" Юрий Антонов.

"За девять месяцев этого года "Очаково" уплатило в бюджет около 5 млрд руб. При сохранении объемов продаж в целом за 2022 г. заплатим в бюджет около 7 млрд руб. в виде налогов.

Если из-за введения обязательной цифровой маркировки пива мы вынуждены будем сократить свое производство пива на 20%, то выпадающие потери налоговых платежей только от "Очаково" составят около 1,4 млрд руб.", – отметил Антонов.

По оценке "Очаково", расходы компании на закупку и установку импортного оборудования для цифровой маркировки пива могут составить не менее 640-650 млн руб., что сопоставимо со стоимостью двух новых линий розлива.

Введение обязательной маркировки питьевой воды вынудило "Очаково" прекратить производство этой продукции.

Между тем перенос сроков маркировки пива на один-два года не решит проблемы пивоваренной отрасли, пишет "Смотрим".

Официальный комментарий ЦРПТ:

«По данным НИУ ВШЭ доля нелегального оборота пива и пивной продукции составляет более 16%, это максимум за последние пять лет, а суммарные потери бюджета больше 30 млрд рублей. Это потери в том числе легальных производителей, которые могли бы нарастить производство и получать дополнительно по оценкам ВШЭ 5-7 млрд рублей в год. Как сообщил сегодня Минпромторг РФ, поштучная прослеживаемость каждой упакованной единицы с идентификацией каждой бутылки, в ЕГАИС не ведется, 10% организаций из числа тех, чья годовая мощность менее 300 тыс. декалитров в год и в отношении которых РАР приняты решения о допустимости осуществления деятельности без оснащения автоматическими счетчиками, фактически отсутствуют по заявленным адресам. То есть работают в нелегальном поле. Интеграция системы маркировки и ЕГАИС поможет решить эту проблему, притом без привлечения бюджетных средств. При этом, маркировка не скажется ни на ценах, ни на объемах производства. Влияние маркировки на цены по подсчетам НИФИ Минфина не превышает 65 копеек на единицу продукции, по оценкам ВШЭ – порядка 0,5%, таким образом изменения цен потребитель не заметит».

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