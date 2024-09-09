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Летающие тарелки: в технопарке «Жигулёвская долина» прошёл VII этап Профессионального Тура России по диск-гольфу
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Летающие тарелки: в технопарке «Жигулёвская долина» прошёл VII этап Профессионального Тура России по диск-гольфу

9 сентября 2024 15:46
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Самарская область впервые принимала соревнования по диск-гольфу такого уровня.

7-8 сентября в технопарке «Жигулёвская долина» были замечены летающие тарелки. В диск-гольф парке «Жигули», который базируется на территории технопарка, прошёл VII этап Профессионального Тура России по диск-гольфу. Это разновидность гольфа, в которой вместо клюшек используются летающие диски «фрисби», а вместо лунок нужно попадать в специальные корзины.

Самарская область впервые принимала соревнования по диск-гольфу такого уровня. Предыдущие этапы ПроТура состоялись в Пскове, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Москве, Набережных Челнах. Тольяттинский этап – финальный, он завершает сезон.

Три десятка спортсменов, представляющих Тольятти, Жигулевск, Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Калининград, Екатеринбург, Белгород, Кострому, Рыбинск и Хельсинки в финальном этапе ПроТура определили самых сильных, метких и везучих.

С приветственным словом к участникам обратился директор «Жигулёвской долины» Александр Сергиенко: «Очень приятно, что наш диск-гольф-парк будет сегодня обкатан профессионалами в вашем лице. Парк получил название «Жигули» в честь Жигулёвских гор – уникального места силы, частичка которой, надеюсь, останется в душе каждого из вас. Желаю всем успешных стартов, высокой энергии, позитивного настроения».

Вице-президент Российской диск-гольф ассоциации Кирилл Голубев сказал: «Грустно, что сезон завершается. Но, оглядываясь назад, можно сказать, что это был крутой сезон, поэтому смотрим в будущее с уверенностью. Спасибо организаторам и игрокам за то, что все мы сегодня здесь, и всё у нас получилось!»

Борьба за медали шла практически до последней корзины. В одном из туров было зафиксировано интересное достижение: игрок из Нижнего Новгорода Алексей Лапшин попал в корзину одним броском, хотя на этом отрезке стандартом является 4 броска. Это первый турнирный «эйс» в парке «Жигули».

Итоги по всем 4 дивизионам:

Женщины Мастерс (40+)

3 место – Светлана Салмова (Нижний Новгород)

2 место – Елена Искрицкая (Калининград)

1 место – Ольга Шермергор (Москва)

Мужчины Мастерс (40+)

3 место – Константин Гололобов (Москва)

2 место – Кирилл Голубев (Екатеринбург)

1 место – Артём Васильев (Рыбинск)

Женский дивизион

3 место – Эвелина Гришина (Кострома)

2 место – Александра Ситникова (Тольятти)

1 место – Марина Зотова (Жигулёвск)

Мужской дивизион

3 место – Семён Рассказов (Тольятти)

2 место – Дмитрий Зенков (Екатеринбург)

1 место – Сергей Кувшинов (Тольятти).

Директором турнира выступил вице-президент Ассоциации флаинг-диска России, генеральный директор компании «Про Алтимат» Илья Воробьёв.

Профессиональный диск-гольф-парк «Жигули» был организован на территории технопарка в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» в рамках реализации проекта «Территория здоровья. Развитие» – победителя конкурса социальных проектов СОНКО Самарской области.

 

Фото:  пресс-служба технопарка

Теги: Тольятти

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