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В Сызрани проходит Всероссийский открытый детский фестиваль патриотической песни «Солнечный круг»

27 февраля 2023 15:38
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«Солнечный круг-2023» посвящен Году педагога и наставника, а также 340-летию со дня основания города Сызрани.

26 - 28 февраля в Сызрани проходит Всероссийский открытый детский фестиваль патриотической песни «Солнечный круг» имени Аркадия Островского.

Фестиваль проводится на родине знаменитого земляка, выдающегося композитора–песенника, заслуженного деятеля искусств РФ Аркадия Ильича Островского. Всероссийский открытый детский фестиваль патриотической песни имени Аркадия Островского «Солнечный круг-2023» посвящен Году педагога и наставника, а также 340-летию со дня основания города Сызрани.

В рамках фестиваля пройдут концертные программы, творческие вечера, концерты, выставка художественных работ. Образовательная программа - фестиваль педагогических идей в сфере художественного образования «Педагог не звание – педагог призвание». В программе выступления ведущих деятелей России в области культуры и искусства, представителей региональных методических служб по развитию системы дополнительного художественного образования, руководители и преподаватели детских школ искусств.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Сызрань

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