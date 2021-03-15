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В Суздале открылся российский фестиваль анимационного кино впервые в онлайн-формате

15 марта 2021 22:37
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Онлайн-показы фестиваля будут доступны с 15 по 23 марта, офлайн-часть мероприятия состоится в Суздале Владимирской области с 17 по 22 марта 2021 года

Церемония открытия в онлайн-формате впервые в истории Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале прошла в понедельник. Трансляцию посвятили 70-летию со дня рождения первого президента фестиваля, режиссера-мультипликатора Александра Татарского, передает ТАСС.

XXVI Открытый российский фестиваль анимационного кино в Суздале является главным отечественным событием для всех деятелей анимационного искусства, крупнейшим профессиональным смотром отечественной мультипликации. Онлайн-показы фестиваля будут доступны с 15 по 23 марта, офлайн-часть мероприятия состоится в Суздале Владимирской области с 17 по 22 марта 2021 года. Фестиваль организован кинокомпанией "Мастер-фильм" и администрацией Владимирской области при поддержке Минкультуры РФ.

"Если говорить в целом о программе, то момент пандемии заставлял нас опасаться, потому что было беспокойство о том, что мы не наберем большую программу, как обычно <…> Студенты дистанционно занимались и дистанционно могли работать над своими учебными фильмами, так же точно, в несколько замедленном режиме, а то и просто останавливали свою работу киностудии. Но, слава богу, мы набрали программу", - рассказала на церемонии открытия программный директор фестиваля Наталья Лукиных.

Центральной темой церемонии онлайн-открытия стало 70-летие со дня рождения первого президента фестиваля, известного режиссера-мультипликатора Александра Татарского - автора популярных фильмов "Пластилиновая ворона", "Падал прошлогодний снег", "Крылья, ноги и хвосты" и других работ, включая заставку к телепередаче "Спокойной ночи, малыши".

Как сообщили в оргкомитете фестиваля, 15 марта начались онлайн-показы мероприятия на платформе suzdalfest.online, где все зарегистрированные пользователи интернета России, стран СНГ и Балтии могут в течение всех фестивальных дней бесплатно стать участниками всех событий смотра одновременно с гостями Суздаля. Им также впервые будут доступны фильмы конкурсной и внеконкурсной программ (за исключением полного метра).

 

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Комментарии

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15 марта 2021  21:23
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Онлайн-показы фестиваля будут доступны с 15 по 23 марта, офлайн-часть мероприятия состоится в Суздале Владимирской области с 17 по 22 марта 2021 года
15 марта 2021  22:37
В Суздале открылся российский фестиваль анимационного кино впервые в онлайн-формате
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