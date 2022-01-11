В СОУНБ состоится курс лекций «Фридрих Ницше в контексте русской и западной культуры»

12 января в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинается первый в этом году цикл лекций философской школы «Симпозион» «Фридрих Ницше в контексте русской и западной культуры».
Спикер: Вячеслав Тависович Фаритов – доктор философских наук, профессор кафедры философии и социально-гуманитарных наук Самарского государственного технического университета.
Немецкий философ, культурный критик и филолог Фридрих Ницше серьезно повлиял на искусство, литературу, поэзию и даже массовую культуру ХХ–ХXI вв., в частности на такие течения, как экзистенциализм, постмодернизм и постструктурализм.
Расписание лекций
12 января, 18.30
Лекция 1. Ницше и кризис европейской культуры
Первая лекция посвящена экспликации узловых моментов события кризиса европейской метафизики и культуры.
19 января, 18.30
Лекция 2. Ницше и православие
Предметом второй лекции является отношение философии Ф. Ницше с христианством в контексте кризиса европейской метафизики.
26 января, 18.30
Лекция 3. Ницше и русская литература
Третья лекция цикла посвящена обзору рецепции идей Фридриха Ницше в русской художественной литературе.
2 февраля,18.30
Лекция 4. Ницше и Бахтин
Предметом заключительной лекции являются элементы народно-смеховой культуры в книге «Так говорил Заратустра» Фридиха Ницше. С опорой на концептуальные разработки Михаила Бахтина осуществляется анализ основных философских идей и особенностей поэтики главной работы немецкого мыслителя, сообщает пресс-служба минкульта СО.
Фото: минкульт СО