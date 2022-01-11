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Немецкий философ, культурный критик и филолог Фридрих Ницше   серьезно повлиял на искусство, литературу, поэзию и даже массовую культуру ХХ–ХXI вв.
В СОУНБ состоится курс лекций «Фридрих Ницше в контексте русской и западной культуры»
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В СОУНБ состоится курс лекций «Фридрих Ницше в контексте русской и западной культуры»

11 января 2022 20:16
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Немецкий философ, культурный критик и филолог Фридрих Ницше   серьезно повлиял на искусство, литературу, поэзию и даже массовую культуру ХХ–ХXI вв.

12 января в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинается первый в этом году цикл лекций философской школы «Симпозион» «Фридрих Ницше в контексте русской и западной культуры».

Спикер: Вячеслав Тависович Фаритов – доктор философских наук, профессор кафедры философии и социально-гуманитарных наук Самарского государственного технического университета.

Немецкий философ, культурный критик и филолог Фридрих Ницше   серьезно повлиял на искусство, литературу, поэзию и даже массовую культуру ХХ–ХXI вв., в частности на такие течения, как экзистенциализм, постмодернизм и постструктурализм.

Расписание лекций

12 января, 18.30

Лекция 1. Ницше и кризис европейской культуры

Первая лекция посвящена экспликации узловых моментов события кризиса европейской метафизики и культуры. 

19 января, 18.30

Лекция 2. Ницше и православие

Предметом второй лекции является отношение философии Ф. Ницше с христианством в контексте кризиса европейской метафизики. 

26 января, 18.30

Лекция 3. Ницше и русская литература

Третья лекция цикла посвящена обзору рецепции идей Фридриха Ницше в русской художественной литературе. 

2 февраля,18.30

Лекция 4. Ницше и Бахтин

Предметом заключительной лекции являются элементы народно-смеховой культуры в книге «Так говорил Заратустра» Фридиха Ницше. С опорой на концептуальные разработки Михаила Бахтина осуществляется анализ основных философских идей и особенностей поэтики главной работы немецкого мыслителя, сообщает пресс-служба минкульта СО. 

 

Фото:   минкульт СО

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