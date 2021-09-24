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В САТОБ состоялась премьера оперы Дмитрия Шостаковича "Игроки"

24 сентября 2021 12:31
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В САТОБ состоялась премьера оперы Дмитрия Шостаковича "Игроки"

23 сентября в Самарском академическом театре оперы и балета в рамках фестиваля «Шостакович ХХ век» состоялась премьера оперы «Игроки».

Это первая самарская постановка оперы, которую Дмитрий Шостакович сочинял, находясь в эвакуации в Куйбышеве в 1941-43 годах. Будучи незавершенным произведением, «Игроки» ставятся чрезвычайно редко. В своей постановке режиссер Юрий Александров ищет ответ на вопрос, почему композитор прекратил работу над сочинением, которое могло бы стать одной из лучших опер ХХ века. Для этого на сцене появляются не только картежники из пьесы Гоголя, послужившей основой для либретто, и звучит не только партитура «Игроков», но и цитаты из писем Шостаковича, и его собственный голос.

Письма Шостаковича читал заслуженный артист России, лауреат премии «Золотая маска» Владимир Гальченко (Самарский академический театр драмы).

Во втором отделении был исполнен одноактный балет «Ленинградская симфония» на музыку первой части Седьмой «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича.

Фотограф Александр Крылов
 

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