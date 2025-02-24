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В самарской «ЗИМ Галерее» разберут фильм «Анора» и его героев с точки зрения психологии

24 февраля 2025 09:33
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В самарской «ЗИМ Галерее» разберут фильм «Анора» и его героев с точки зрения психологии

27 февраля в 19.00 в самарском культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Анора» глазами психолога» (18+). Ее прочитает практикующий психолог, автор и ведущий дискуссионного клуба «Фрейд на Волге» Павел Левченко.

Внутри масштабного лектория «ЗИМ Галерея» выделила цикл под названием «Психологические четверги». Каждый месяц мы планируем приглашать профессиональных психологов, которые будут говорить на актуальные темы. В начале января Натялья Богдан рассказывала о зодиаке – почему нам так важно во что-то верить, с кем-то разделять свои тревоги и ждать чуда. В феврале в роли эксперта выступит Павел Левченко. Он расскажет о фильме «Анора» (18+) и его психологических аспектах.

«Анора» – самый обсуждаемый иностранный фильм года в России. Золотая пальмовая ветвь в Каннах и первая в истории номинация на «Оскар» российского актера. Пока американские киноакадемики решают, кому вручить призы, мы рассмотрит сюжет и героев киноленты с точки зрения практикующего психолога.

«Анора» – фильм-однодневка или мудрая картина о мире взрослых? Режиссер Шон Бейкер – исследователь теневой стороны нашей жизни. Его творчество посвящено «униженным и оскорбленным», тем, кого общество порицает.

Удалось ли Бейкеру создать образы, вызывающие симпатию? Зачем Юра Борисов раздавал автографы вместо настоящего Виктора Пелевина, и за что он номинирован на премию «Оскар» в этом году? Все эти вопросы мы обсудим с Павлом Левченко.

27 февраля в 19.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

18+

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