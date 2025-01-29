123

В 2024 году в Хворостянке открылись две модельные библиотеки. Они объединились в единый комплекс — Центр интеллектуального развития и общения под общим названием «48 МЕРИДИАН».

Новая библиотека позволит читателям с комфортом проводить свободное время, получать необходимую информацию для профессиональной деятельности и самообразования.

По результатам реализации национального проекта «Культура» в Самарской области модернизированы 37 муниципальных библиотек, которые имеют статус модельных.

В 2025 году работа по модернизации библиотек продолжится. Самарская область активно вступила в федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». В рамках данного проекта будут модернизированы еще 5 муниципальных библиотек.