В Самарской филармонии сосотоится фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений. Новое поколение российской исполнительской школы»

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3, 4 и 5 июня Самарская филармония распахнёт свои двери для грандиозного фестиваля «Денис Мацуев представляет: диалог поколений. Новое поколение российской исполнительской школы»! 12+



Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» проходит по всей России. Он объединяет на сцене музыкантов разных поколений, представителей российской исполнительской школы – от юных звёзд до всемирно известных музыкантов. Художественный руководитель Фестиваля – российский музыкант и общественный 12+деятель, народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ Денис Мацуев.



Самара на три дня превратится в центр музыкального притяжения, где публика сможет насладиться виртуозным исполнением и новаторским подходом к классике.



«Денис Мацуев представляет: диалог поколений» — это не просто серия концертов, это платформа для обмена опытом между поколениями музыкантов, возможность для молодых талантов заявить о себе и выступить перед широкой публикой вместе с именитыми мастерами.

Что ждет зрителей:

- 3 дня незабываемых концертов: на сцене Самарской филармонии выступят лауреаты престижных международных конкурсов, стипендиаты фондов поддержки молодых талантов, будущие звёзды классической музыки.

- Разнообразная программа: от классических шедевров до современных композиций.

- Встреча с Денисом Мацуевым: Имя Дениса Мацуева — гарантия высочайшего уровня исполнительского мастерства и безупречного вкуса.

- Открытие новых имен: фестиваль «Денис Мацуев представляет» — это шанс первыми услышать и оценить талант тех, кто завтра будет покорять мировые сцены.

- Неповторимая атмосфера: зарядитесь энергией молодости и таланта, погрузитесь в мир прекрасной музыки и станьте частью большого музыкального события!

Фото: минкульт СО