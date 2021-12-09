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В Самарской филармонии состоится концерт «Звезды московского джаза: Сергей Жилин и «Фонограф-Джаз-Бэнд»
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В Самарской филармонии состоится концерт «Звезды московского джаза: Сергей Жилин и «Фонограф-Джаз-Бэнд»

9 декабря 2021 23:16
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Концерт одного из самых известных и успешных джазовых музыкантов России, пианиста-виртуоза, композитора, аранжировщика, бэнд-лидера Сергея Жилина.

10 декабря в 18:30 в Самарской филармонии начнется концерт «Звезды московского джаза: Сергей Жилин и «Фонограф-Джаз-Бэнд». Концерт одного из самых известных и успешных джазовых музыкантов России, пианиста-виртуоза, композитора, аранжировщика, бэнд-лидера Сергея Жилина и его коллектива «Фонограф-Джаз-Бэнд».

Новая программа «Ритмы Нового Света» – это уникальная возможность получить не только увлекательный экскурс по музыкальной культуре Северной и Южной Америки, но и невероятный драйв от выступления коллектива и двух его солистов. С первых минут они перенесут слушателей за океан, и пульс каждого непременно совпадет с «Ритмами Нового Света».

Исполнители: Народный артист России Сергей Жилин, «Фонограф-Джаз-Бэнд»
Солисты — Ирина Братис и Евгений Белояр (джазовый вокал)
Спикеры — народный артист России Сергей Жилин, Ирина Братис и Евгений Белояр (джазовый вокал)

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Мероприятия

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