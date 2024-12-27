В Самаре выбрали победителей регионального этапа VI сезона фестиваля «Театральное Приволжье»

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Два лучших театральных коллектива – детский и молодежный – будут отстаивать честь региона на окружном этапе фестиваля.В течение двух дней свои работы показали 10 самодеятельных детских и молодежных коллективов.

Самарская область традиционно активно участвует в фестивале, а наши артисты и режиссеры ежегодно уверенно берут призовые места. Причем год от года растет не только количество заявок, но и качество спектаклей.

В номинации «Лучший детский спектакль» лауреатом I степени стал Образцовый театр кукол юного актера «Аленький цветочек» (режиссер Виктор Михайлов, ЦВР «Крылатый» г. Самара). Спектакль «Вечный хлеб» отмечен жюри за лучшую режиссерскую работу и лучшее музыкальное оформление.

«Мы решили пойти на фестиваль именно с этим спектаклем. Он построен на сложном материале и во многом это – новаторская работа, – рассказал режиссер Виктор Михайлов. – Спектакль , кроме жюри, уже увидел и зритель – материал сложен и не сразу поддается осознанию. Непросто было и нашим актерам, но ребята погрузились в материал и справились».

Актеры театра-студии «Галифе» Дома офицеров Самарского гарнизона показали «Русский характер» – так называется спектакль, ставший лауреатом I степени в номинации «Лучший молодежный спектакль» («Лучшая женская роль» Екатерины Салиховой и лучшее художественное оформление ).

«От всей души благодарим жюри за высокую оценку нашего спектакля и отдельное спасибо хотим сказать зрителям, которые пришли поддержать нас», – отметил режиссер театра- студии «Галифе» Александр Бригаднов.

Напомним, всего на фестиваль областные коллективы из 29 муниципальных образований Самарской области подали 171 заявку. Тройка победителей в каждой номинации окружного фестиваля примет участие в образовательном туре, либо получит грант на постановку нового спектакля.

Организаторы регионального этапа фестиваля – министерство культуры Самарской области, министерство образования Самарской области и министерство молодежной политики Самарской области, агентство социокультурных технологий.

Фото: минкульт СО