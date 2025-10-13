Я нашел ошибку
Это целый цикл встреч и занятий, призванных помочь читателям познакомиться с миром профессий.
«От увлеченности к профессии»: в Самарской областной детской библиотеке пройдет Неделя профориентации
Музыкальный проект военно-патриотических программ «ЗА НАШУ ПОБЕДУ! ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!»
В регионе пройдут концертные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи
Центральный образ – женщина с серпом в одной руке и снопом пшеницы в другой – олицетворяет стойкость, самоотверженность и несгибаемую силу духа сельских тружеников.
В Безенчуке открыли первый в регионе монумент, посвященный труженикам сельского хозяйства
За сутки в Волжском районе общая площадь горения травы составила 89 000 квадратных метров
С 10 по 12 октября в Самарской области произошло 7 лесных пожаров
В выходные в Самарской области пьяными за рулем задержаны 57 водителей
В Самаре пройдет очный региональный этап конкурса «Моя профессия – ИТ»
Стало известно, кто возглавит Новокуйбышевск до момента назначения постоянного мэра.
В Самаре экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»

13 октября 2025 09:29
161
В Самаре экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»

18 октября (суббота) в 14.00 пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!» (6+). Ее проведет экскурсовод Музея Эльдара Рязанова Арина Коробейникова.
В формате игры и интерактивных заданий юные посетители узнают о жизни детей и подростков в эвакуации, услышат об истории нашего города времен Великой Отечественной войны, познакомятся с биографией и творчеством Эльдара Рязанова, а также окунутся в увлекательный мир киносъемок.
Рязанов жил в Куйбышеве в годы войны, в доме, где сегодня находится музей. Как и у любого подростка, у него было много увлечений и любимые игры. Как он проводил свободное время, что читал и почему часто ходил в театр? Позже по воле случая он поступил в институт кинематографии и стал одним из главных режиссеров страны. Какие еще профессии важны и нужны при создании фильмов? Что делают художники по костюмам, сценаристы и постановщики? Почему ни одна съемка не обходится без хлопушки?
На экскурсии дети будут отгадывать загадки и решать головоломки, искать предметы в экспозиции музея и узнавать новые слова и термины, смогут собрать макет коммунальной квартиры, потрогать ватные игрушки, почувствовать себя членами съемочной группы, поговорить с героями фильмов Рязанова по телефону и сфотографироваться с хлопушками.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cPSnaf

Также напоминаем, что в субботу, 18 октября, в 17.00 состоится второе занятие киношколы «Больше, чем кино: форма и история». Тема встречи – «О чем молчит рассказчик: кино как история» (16+). Куратор проекта и ведущий всех занятий – исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.
Кино родилось немым, но с первых же своих образов устремилось рассказывать истории. Говорим «фильм» – подразумеваем рассказ, изложенный посредством движущихся картинок. Смотрим «кино» –  и будто читаем книгу, следим за жизнями героев, жаждем узнать, чем все кончится. Но что если рассказывать истории – вовсе не предназначение кино, а ошибочная тропа, на которую однажды свернули кинематографисты?
Вторая встреча посвящена рассмотрению нарративных стратегий кино, прояснению роли сценариста в создании фильмов, влиянии литературы на кино, обзору феномена «кино-экранизация» и ответу на вопрос: почему в какой-то момент кино разучилось рассказывать истории?
Стоимость занятия: 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cPNyDR

