В Самаре 28 ноября состоится церемония открытия XXIX Международного конкурса молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского.

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На участие в этом профессиональном смотре талантов в нынешнем году было подано свыше 200 заявок.

Во вторник, 26 ноября, в 16.00 в пресс-центре «Самарского областного вещательного агентства» (ул. Буянова, 1) состоится пресс-конференция, посвященная конкурсу имени Дмитрия Борисовича Кабалевского.

В ходе прямого эфира эксперты расскажут не только о программе предстоящего музыкального события, но и о его значении для культурной жизни региона и страны. По каким номинациям проходит конкурс? Какова география его участников? Как победа в нем отражается на карьере молодых музыкантов? Какие мастер-классы и творческие встречи включены в программу мероприятия?. Кто из почетных гостей прибудет в этом году в Самару и каких громких премьер ожидать слушателям? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе встречи.