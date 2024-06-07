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В Республике Беларусь показали фильм о космонавте из Самарской области

7 июня 2024 15:21
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Самарский патриотический фестиваль проходит в Республике Беларусь.

31 мая в Минске, в Белорусской государственной академии авиации, состоялся показ документального фильма автора сценария и режиссёра Максима Кузнецова «Авдеев. Открытый космос». Показ прошел в рамках XIII Международного патриотического фестиваля «Борис Коценко представляет». Впервые он был организован в Самарской губернии в 2005 году по задумке школьного учителя музыки Бориса Коценко, а спустя годы его география расширилась до более чем 20 субъектов Российской Федерации. Фестиваль знакомит россиян и жителей других стран с достижениями отечественной культуры, науки, образования. Открывшийся в этом сезоне и в Республике Беларусь, фестиваль подтвердил право носить статус международного. Примечательно, что проект не использует бюджетного и грантового финансирования.

Наш регион – центр отечественной ракетно-космической промышленности с богатой историей и трудовыми традициями. Для Самарской области ракетно-космическая отрасль по-прежнему в числе неоспоримых конкурентных преимуществ губернии, что позволяет сохранять статус столицы отечественного ракетостроения. По мнению Президента Российской Федерации Владимира Путина, достижения России в космосе – это то, чем можно и нужно гордиться, и «то, что привлекает талантливых молодых людей в отрасль». По поручению Главы государства российские власти работают над тем, чтобы популяризировать ракетно-космическую отрасль и ее достижения, ведут просветительскую деятельность в школах, создают фильмы и книги.

Фильм «Авдеев. Открытый космос» рассказывает об уроженце города Чапаевска, Герое России, летчике-космонавте Сергее Авдееве. Он совершил три полета за пределы Земли, десять раз выходил в открытый космос, являлся рекордсменом по времени пребывания в нем, летал с международными экипажами, провел на борту станции «МИР» большую серию экспериментов. До 2005 года Сергею Авдееву принадлежал мировой рекорд по суммарному нахождению на орбите – более 747 суток, что отмечено в книге рекордов Гиннесса.

«Без любви к своей истории, природе, культуре нет сильного государства. И эта любовь воспитывается с детства, передается из поколения в поколение. Ее основа – уважение национальных традиций, гордость за успехи, победы, достижения своего народа, – отметил художественный руководитель фестиваля Борис Коценко.– Представляя на фестивале разные жанры искусства – музыку, театр, кино, фотографию, народное творчество, представляя художников и артистов, молодых и уже известных, – мы стремимся показать зрителям, что нам есть кем и чем гордиться, что рядом постоянно зажигаются новые звезды, и наша земля полнится достойными талантами».

К 22 июня, Дню памяти и скорби – памятной дате России, в рамках фестиваля в регионах России и других странах также пройдут некоммерческие показы фильмов режиссера и сценариста Максима Кузнецова о Великой Отечественной войне.

 

Фото: Русский Дом в Минске

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