54

В ноябре в Самаре состоится третий фестиваль джаза «Движение», который в этом году приурочен к 25-летнему юбилею одноименной джазовой студии - единственного места в области, где все желающие, вне зависимости от возраста, могут получить базовое джазовое образование. 6+



История студии неразрывно связана с именем самарского саксофониста Сергея Равина - именно он в 1998 году стал идеологом и отцом-основателем уникального учебного заведения. За четверть века студия «Движение» воспитала немало музыкантов, которые связали свою жизнь с джазом и добились успехов. Ее студенты и выпускники показывают высокие результаты на международных конкурсах и поступают в лучшие профессиональные вузы страны. Сегодня студию возглавляет Денис Рыбаков - джазовый продюсер, музыкант, организатор и художественный руководитель.



13 ноября в культурном центре Самарского университета «Универ студия» выступит трио из Петербурга «ГКВ» («Гайворонский-Кондаков-Волков») - один из самых ярких неоджазовых коллективов современной России. Их самарский концерт, организованный при содействии института «Альянс Франсез», будет посвящен Шарлю Азнавуру – легендарному французскому певцу, композитору, актеру, поэту и общественному деятелю.



Уже на следующий день, 14 ноября, слушатели фестиваля смогут по достоинству оценить выступление «Interplay» – cупертрио виртуозов с «музыкой для души», которые исполнят аутентичные соул, фанк и госпел. Ключевой фигурой этого фьюжн-госпел-бэнда является барабанщик из Нью-Йорка Натаниэль Таунсли, игравший с великим Джо Завинулом из Weather Report. За клавиши в трио отвечает поляк Томаш Бура - виртуоз и бэнд-лидер с репутацией новатора, начинавший карьеру как классический пианист. В амплуа бас-гитариста выступит Антон Давидянц – один из лучших басистов Восточной Европы, музыкант с неистощимой фантазией, высочайшим уровнем техники и редким сценическим обаянием, чью хлёсткую, пульсирующую манеру игры не спутаешь ни с чьей.



15 ноября аудиторию «Универ студии» ждет концерт молодого французского автора, композитора и исполнителя по имени Робин. Он – само воплощение выражения «совершенный артист», который выделяется не только мощным и выразительным голосом, но и своими виртуозными импровизациями на трубе, клавишных и гитаре.

Фото: минкульт СО