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В Новокуйбышевске после капремонта открылась детская музыкальная школа имени Юрия Башмета

13 сентября 2021 14:58
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В школе обучаются около 340 детей.

В понедельник, 13 сентября в Новокуйбышевске после капитального ремонта вновь открыла свои двери детская музыкальная школа имени Юрия Башмета. Работы были выполнены в рамках национального проекта «Культура». Качество проведённых в школе работ оценили Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн, а также сам прославленный маэстро Юрий Башмет.

Образовательное учреждение было открыто в 1954 году и стало первым музыкальным учебным заведением в Новокуйбышевске. Сейчас на его базе работает несколько творческих коллективов, 2 из которых  получили статус образцовых. В школе обучаются около 340 детей. Есть отделения фортепиано, струнно-смычковых инструментов, хорового пения, народных инструментов, музыкального фольклора, духовых инструментов, а также группы раннего эстетического развития. Подобран высококвалифицированный педагогический коллектив, регулярно проводятся обучающие занятия с педагогами из столицы страны. 

Многие из тех, кто закончил школу, продолжают музыкальную карьеру. Например, одна из выпускниц  Елизавета Моисеева поступила в колледж при Казанской консерватории. Она является участницей Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета.

Капитальный ремонт начался в мае этого года. Главной его задачей было создать комфортную среду для художественно-эстетического развития людей, занимающихся здесь. За несколько месяцев в школе переоборудовали охранно-пожарную систему, систему видеонаблюдения, обновили холл, кабинеты для занятий, закупили необходимую мебель. Одну из стен в холле украсило уникальное панно, нарисованное местными мастерами. Все помещения школы приведены в соответствие с имеющимися санитарными правилами и нормами. В некоторых классах уже установлены новые инструменты, в ближайшее время будет закуплено звуковое и компьютерное оборудование. 

Жительница Новокуйбышевска Анастасия Блажнова, которая водит в эту школу двух дочерей, отметила, что усилия по  развитию художественного образования в её городе очень заметны. Две её дочери занимаются в музыкальной школе имени Юрия Башмета не первый год и уже не раз становились победителями городских и областных музыкальных соревнований. 

«Уже неделю ходим на занятия после ремонта, школа приобрела достойный вид. Стало красиво, уютно. Открыли без задержек 1 сентября, - рассказала она. - Нужно приобщать детей к музыке, к духовному развитию. Это расширяет кругозор».

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн, а также сам маэстро Юрий Башмет послушали исполнение юных артистов и побеседовали с преподавателями. 

Дмитрий Азаров подчеркнул: очень важно, что родителям и детям понравился результат работы. 

 «Уверен, что этот дом творчества станет вторым домом для многих поколений ребятишек. Конечно, получив этот новый импульс развития, школа будет настоящим культурным магнитом, - отметил Губернатор. - Культурная жизнь Новокуйбышевска сегодня восхитительна. Есть общественный запрос на высокое искусство, на культуру. А нам нужно только успевать соответствовать этому общественному запросу, приводить в порядок школы искусств, дома культуры, строить новые театры, библиотеки, виртуальные концертные залы, и мы это обязательно сделаем». 

Юрий Башмет остался доволен проведенной работой.

«Самое приятное то, что школа развивается, и есть такой результат. И это главное.  И главное, что дети продолжают заниматься своим делом. Кое-кто из детей уже играет в нашем оркестре, - отметил он. - Для того, чтобы это происходило, нужно чтобы руководители тоже увлеклись идеей развития музыкального образования. И это происходит, что очень радует. Огромное вам спасибо, Дмитрий Игоревич, за ваше отношение, за то, как вы болеете за дело, и вся ваша команда относится к этому так же. Это - реальный патриотизм, это и есть национальная идея».

«Вы совершенно правы, говоря о том, что это составляет национальную идею. Национальная идея отражена в национальных целях, которые сформулированы Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. И это здание преобразилось благодаря нацпроекту «Культура», инициированному Президентом. Уверен, что этот дом творчества станет вторым домом для многих поколений ребятишек. Конечно, получив этот новый импульс развития, школа будет настоящим культурным магнитом», - отметил Глава региона и поблагодарил всех, кто стоял у истоков идеи создания школы имени Юрия Башмета. Среди них – бывший глава Новокуйбышевстка, экс-председатель Правительства области Александр Нефедов. 

«Такие школы выполняют не только образовательную, но и воспитательную функцию. Любой, кто слушает классическую музыку, внутренне меняется, и никогда не будет бить стекла в подъездах и не станет относиться к окружающей среде как к чему-то второстепенному и ненужному, - отметил депутат Александр Хинштейн. - Впереди - большие планы. Рассчитываем, что уже в следующем году удастся добиться начала ремонта городского краеведческого музея. Думаю, что его также удастся включить в нацпроект «Культура».

Директор школы Людмила Игнатьева обратилась к гостям со словами благодарности. 

«Огромное спасибо вам за поддержку, от всего педагогического коллектива, учеников и родителей низкий вам поклон. Это импульс нам для дальнейшего развития», - сказала она. 

В ближайшее время в Новокуйбышевске после капитального ремонта откроется ещё одна музыкальная школа. В планах - восстановление городского краеведческого музея, строительство здания для театра «Грань».

 

Фото:    пресс-служба облправительства

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