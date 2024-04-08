В Доме журналиста откроется выставка картин Юлии Кузнецовой «Берег турецкий»

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В Доме журналиста 9 апреля в 12.00 открывается выставка картин Юлии Кузнецовой "Берег турецкий".

Юлия Кузнецова – член ВТОО «Союз художников России», живописец, живет и работает в г.Самаре. Окончила Архитектурно-строительную Академию (г.Самара) факультет культуры и искусства СГСПУ. Участник городских и межрегиональных пленэров, фестивалей, творческих проектов. Картины Юлии Кузнецовой выставляются на городских, региональных, межрегиональных и международных выставках. В Самаре провела более 30 персональных выставок. Член общества «Новые передвижники» (Москва).

Творчество автора во многом основано на пленэрной живописи. Основными жанрами являются цветочный натюрморт, ландшафтный и городской пейзажи, выполненные в технике пастозного импрессионистического мазка.

«Берег турецкий» – это выставка новых полотен, основанная на путешествиях художницы в Турцию и Сочи. Выставка заключает в себе разные жанры: пейзаж, натюрморт, всесторонне показывая наблюдения и ощущения местного колорита путем создания широчайшего диапазона и игры цвета, пластического мазка в создании живописных полотен. Бухты, улочки, пальмы, лодки — все это составляет совокупность живописных впечатлений от путешествий.

Картины были созданы в мастерской как самостоятельный художественный анализ автора, формирующийся в условиях студии.

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