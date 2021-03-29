В ДК «Заря», прошёл весенний праздник «Карга туй»  – Праздник прилета птиц

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28 марта в Самаре, в Доме культуры «Заря», прошёл межнациональный весенний праздник «Карга туй» («Грачиная свадьба» – Праздник прилета птиц), который в этом году посвящен 170-летию Самарской губернии. Этот башкирский весенний праздник стал частью культурного календаря в Самаре, его отметили уже в 16-й раз.

Главным организатором праздника выступила общественная организация «Курултай (конгресс) башкир» г.Самары.

Участников праздника поздравили представители Администрации г.о.Самара, ГКУ СО «Дом дружбы народов», руководители и активисты национальных общественных организации г.о. Самара и Самарской области. В их числе – председатель Самарской областной общественной организации поддержки национальной культуры «Курултай (конгресс) башкир» Сафиулла Вилданов и председатель общественной организации «Курултай (конгресс) башкир» города Самары Камила Сизякова.

Далее состоялся праздничный концерт. Своё искусство зрителям подарили башкирский народный ансамбль танца «Ляйсан», артисты из Утекаевского и Иргизского сельских домов культуры Большечерниговского района, гости из с.Максютово Пугачевского района Саратовской области.

Особым подарком для всех стало выступление артистов филармонии Республики Башкортостан. Башкирские песни исполнили Тимур Рамазанов и Искандар Газизов — лауреаты международных и республиканских конкурсов, солистов Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова.

Фото: пресс-служба облправительства