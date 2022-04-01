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Советская и российская актриса Александра Яковлева умерла на 65-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил в пятницу режиссер Николай Лебедев, который работал с актрисой.

"Это, к несчастью, произошло", - сказал режиссер. Он добавил, что актриса уже давно тяжело болела.

По мнению Лебедева, Яковлева была "яркой и неординарной личностью, умевшей противостоять всем невзгодам". "Она сражалась до последнего. <…> Мои самые искренние соболезнования родным. Они ее очень берегли. Помогали всеми силами", - отметил он.

Режиссер отметил яркую и глубокую актерскую игру Яковлевой. "Она была очень разной, но при этом очень запоминающейся, необыкновенной: то жесткой, то хрупкой. Всегда очень глубокая", - вспоминает он.

Александра Яковлева известна по ролям в фильмах "Экипаж", "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов" и многим другим.

Биография актрисы

Александра Яковлева (настоящая фамилия Иванес) родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. В 1978 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне - Российский государственный институт сценических искусств, Санкт-Петербург), в 2003 году - Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (ныне - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого).

Яковлева дебютировала в кино в роли стюардессы Тамары в фильме-катастрофе Александра Митты "Экипаж" (1979). К числу других популярных киноработ актрисы относятся Таисья Рябова в историческом фильме "Россия молодая" по роману Юрия Германа (1981, режиссер Илья Гурин), Аленушка в музыкальной комедии "Чародеи" по мотивам повести Аркадия и Бориса Стругацких "Понедельник начинается в субботу" (1982, Константин Бромберг), Зинаида Гостилова в мелодраме "Парашютисты" (1984, Юрий Иванчук), Диана Литтл в комедии "Человек с бульвара Капуцинов" (1987, Алла Сурикова).

В качестве режиссера в 1993 году поставила мелодраму "Паром "Анна Каренина".

Фото: Александр Куров/ТАСС