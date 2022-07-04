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САТОБ завершил сезон премьерой балета Людвига Минкуса «Дон Кихот Ламанчский»

4 июля 2022 16:17
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Все три премьерных показа прошли с аншлагом.

3 июля Самарский академический театр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича завершил 91-й сезон премьерой балета Людвига Минкуса «Дон Кихот Ламанчский», все три премьерных показа прошли с аншлагом.

В этом сезоне на сцене театра состоялось четыре премьеры. В их числе три оперы, которые впервые были поставлены в Самаре: «Игроки» Дмитрия Шостаковича, «История Кая и Герды» Сергея Баневича и совсем недавно написанная детская опера «Репка» Рустама Сагдиева. Всё это – произведения XX-XXI веков, каждая постановка представляет собой оригинальную трактовку материала. Классическому репертуару театр отдал дань, выпустив балет «Дон Кихот Ламанчский», который поставил художественный руководитель балета Юрий Бурлака.  

В сентябре 2021 года театр впервые стал организатором фестиваля «Шостакович XX век», осенью этого года фестиваль в обновленном формате пройдет во второй раз. Театр готовит премьеру оперетты «Москва, Черёмушки». На самарской сцене прозвучит настоящий раритет — единственная оперетта Дмитрия Шостаковича. 

Несмотря на все трудности, прошел и XXI Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест: в самый разгар он был прерван из-за эпидемиологической ситуации, и оставшиеся мероприятия вернулись в афишу только спустя месяцы, но состоялись все до единого. 

В этом сезоне театр гастролировал в Москве, а также принимал на своей сцене ведущие коллективы страны в рамках фестивалей «Золотая Маска» и «Волжские театральные сезоны».  

Театр подтвердил высокое качество своей работы победами и номинациями на различных конкурсах. 

На фестивале «Золотая Маска» в марте на Новой сцене Большого театра была исполнена программа «Самара Шостакович Балет I». 

Три профессиональных оперных премии «Онегин» получила опера «Бал-маскарад»: в номинациях «Состав», «Примадонна» (Татьяна Ларина) и «Гость» (Владислав Сулимский).

На фестивале «Волжские театральные сезоны» театр показал свои спектакли «Игроки» и «Ленинградская симфония». Самарский театр был отмечен в номинациях «Лучшая мужская роль в опере» (Степан Волков в роли Утешительного в «Игроках») и «За творческое освоение музыкального наследия ХХ века» (Евгений Хохлов).

В марте к 80-летию со дня первого исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича оркестр Большого театра исполнил произведение на сцене Самарского академического театра оперы и балета.

В эти же дни театру было присвоено имя Дмитрия Дмитриевича Шостаковича — выдающегося российского композитора XX века.  

За присвоением имени был сделан следующий шаг. В конце сезона театр презентовал новый бренд для продвижения – «Шостакович Опера Балет». При этом театр по-прежнему носит имя «Самарский академический театр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича». Это официальное имя театра, и театр им дорожит. 

«В этом году театр вышел на новый творческий уровень и по праву вошел в число лучших региональных театров оперы и балета. Команда театра постоянно работает не только над постановками, но и над своей коммуникацией со зрителем. Я надеюсь, что новый бренд поможет команде театра в достижении поставленной цели, при этом хочу подчеркнуть и как министр культуры, как учредитель театра, что название останется неизменным — «Самарский академический театр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича». И в этом названии нам дорого каждое слово», —  отметила министр культуры Самарской области Татьяна Павловна Мрдуляш. 

Как отметил художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов, новый бренд позволит театру стать еще более узнаваемым: «Если САТОБа в стране было два (Прим.: в Самаре и в Саратове), то теперь мы такие одни в своем роде. У уникального театра должно быть уникальное название. И в нашем репертуаре есть и будут произведения, которые создавал Шостакович, которые он любил, и которые не смог бы вообразить, но совершенно точно смог бы оценить. К новому названию мы разработали и новую айдентику —  в ней нет ничего случайного и нет ничего лишнего, она отражает всю суть того, кто мы такие и где мы находимся. Именно такая айдентика должна быть у конкурентоспособного театра в XXI веке».

Новая айдентика театра была представлена на встрече с руководителями творческих союзов, общественными деятелями, журналистами, высказавшими свои предложения и замечания. 

Светлана Жданова, ведущая программы «Культпросвет» (ГТРК «Самара»), бывший руководитель управлений Росохранкультуры в Поволжье и Центральном округе, отметила, что современная айдентика тяготеет к лаконичности: «Если кто-то не знает, где Шостакович Опера Балет, то можно пойти по ссылке и посмотреть, что это в Самаре, что это Самарский академический театр оперы и балета».

Ребрендинг поддержали представители музыкальных театров страны. Артисты театра тоже публично высказались по данной теме. Заслуженная артистка Самарской области, солистка театра Ирина Янцева: «В то время, когда имена великих русских творцов зачеркивают за рубежом, мы выносим имя Шостаковича в название! Тем самым показывая, что в Самаре мы будем прославлять искусство великого композитора, как и все культурные традиции театра, накопленные за более чем 90 лет». 

 

Фото:   САТОБ имени Дмитрия Шостаковича

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