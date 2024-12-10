САТОБ: Валентина Пономаренко удостоилась почетного звания «Народный артист Самарской области»

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Постановлением Губернатора Самарской области от 09.12.2024 репетитору по балету Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича, заслуженной артистке РСФСР Валентине Николаевне Пономаренко присвоено почетное звание «Народный артист Самарской области».

Валентина Николаевна, окончив в 1971 году Воронежское хореографическое училище и класс усовершенствования в Ленинградском хореографическом училище имени А.Я. Вагановой, поступила в балетную труппу Куйбышевского (Самарского академического) театра оперы и балета по приглашению главного балетмейстера театра – народной артистки РСФСР Аллы Шелест.

Среди лучших сценических работ на сцене театра: Принцесса Аврора («Спящая красавица»), Маша («Щелкунчик»), Никия, Гамзатти («Баядерка»), Клеопатра («Антоний и Клеопатра»), Зарема («Бахчисарайский фонтан»), Шура («Гусарская баллада»), Читра, Беатриче («Любовью за любовь»), Эгина («Спартак»), Комде («Поэма двух сердец), Валентина («Ангара») и многие другие.

В.Н. Пономаренко работала с такими выдающимися мастерами балета, как: А. Шелест, В. Чабукиани, И Чернышев, Н. Долгушин и другие.

С 1993 года Валентина Николаевна перешла на педагогическую работу: сначала в качестве репетитора по балету, позднее – балетмейстера-репетитора.

В 2017 году выступила в качестве автора сценария, режиссера-постановщика в постановке балета-дивертисмента «Grand pas Петипа», которая была реализована на средства гранта Президента Российской Федерации В.В. Путина для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства (№ 49-рп от 22.02.2017).

Вся трудовая деятельность Валентины Николаевны связана с одним творческим коллективом – Самарским академическим театром оперы и балета, которому она отдала более пятидесяти лет жизни.

За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие хореографического искусства В.Н. Пономаренко удостоена Почетного звания «Заслуженный артист РСФСР» (1984). Является лауреатом Губернской премии в области культуры и искусства (2004), лауреатом Премии Губернатора Самарской области (2016), лауреат областной акции «Женщина года» в номинации «Представитель культуры и искусства» (2016).

Фото: пресс-служба САТОБ