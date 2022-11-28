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Большинство изданий датируются 1912–1914 годами.
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На торгах «Литфонда» крупнейшую коллекцию книг русских футуристов продадут за 30 млн рублей

28 ноября 2022 23:12
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Большинство изданий датируются 1912–1914 годами.

На торгах 1 декабря, организованных аукционным домом «Литфонд», будет продана коллекция из 74 книг футуристов и авангардистов. Большинство изданий датируются 1912–1914 годами, пишут "Известия".

В частности, здесь представлены поэтические сборники Алексея Крученых с иллюстрациями Казимира Малевича и Ольги Розановой, манифест Малевича с черным квадратом на обложке, машинопись Крученых (единственный известный экземпляр) с его автографом, либретто оперы Михаила Матюшина «Победа над Солнцем» и другие раритеты периода расцвета русского авангарда.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе аукционного дома, владелец коллекции — «очень крупный ученый, выдающийся специалист по русскому авангарду». Отмечается, что он известен как коллекционер живописи.

По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, ценность собрания прежде всего в его полноте.

«Это действительно широчайшая панорама важнейшего жанра эпохи — авторской книги. Такие книги (точнее, брошюры) издавались небольшим тиражом (до 1000 экземпляров, чаще — куда меньше) с использованием литографий ведущих художников и уникальным художественным дизайном, благодаря чему каждое издание становилось произведением искусства. По отдельности они периодически фигурируют на различных торгах (часто — в неполном виде, с утратами или следами реставрации), но все вместе, да еще и хорошей сохранности — почти никогда», — пояснил эксперт.

Стартовая цена — 30 млн рублей. Можно предположить, что она будет превышена.

 

Фото: Литфонд/"Известия"

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