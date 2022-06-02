Министр культуры СО сегодня побывала в гостях у ребят  из социально-реабилитационного центра «Феникс»

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Татьяна Павловна Мрдуляш, министр культуры Самарской области сегодня побывала в гостях у ребят из социально-реабилитационного центра «Феникс» Красноярского района. Поводов несколько — окончание учебного года, в этом году пять выпускников центра продолжат свое образование в профессиональных учебных заведениях Самары.

Татьяна Павловна поздравила ребят: «Выпускной класс в школе — это самое интересное, самое важное время, когда вы выбираете свою будущую профессию, выбираете свой жизненный путь.

Сегодня на КВН прозвучала хорошая шутка о том, что учителя в школе знают по одному предмету, а ученики должны знать все. Мне кажется, это хорошо отражает ситуацию выпускного класса.

Желаю всем выпускникам дальше развиваться, углубляться в те знания, которые вам нравятся, и с которыми вы связываете своё профессиональное будущее. Желаю, чтобы у выпускников «Феникса» все было хорошо, чтобы никакие трудности не смущали. И даже когда что-то не получается, не бойтесь пробовать ещё и ещё раз — и все обязательно получится!»

Еще одно радостное событие для ребят – долгожданные каникулы. Начало летних каникул педагоги и воспитанники центра решили отметить с юмором. Две команды «Дети СССР» и «Продвинутая молодежь» подготовились основательно — в программе КВН «Из интернета в лето» были зажигательные танцы, миниатюры и самое главное море позитивных эмоций и улыбок.

«Татьяна Павловна, я хотела бы выразить слова благодарности от всего нашего коллектива. Вы всегда находите в своем графике время и возможность навестить нас. Спасибо за поздравление и подарки нашим ребятам. Мы всегда рады вам!» – поблагодарила гостью директор центра Елена Владимировна Болдырева, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО