Грушинский фестиваль состоится в Самаре

В Самаре изменили формат Грушинского фестиваля. Из-за пандемии коронавируса традиционное место проведения — Мастрюковские озера — сменят на город.
Концерты пройдут в Самаре со 2 по 5 июля. В программе как сольные, так и групповые выступления мэтров авторской песни.
Гала-концерт планируют на вечер 3 июля. Те, кто не сможет присутствовать на самих мероприятиях, увидят выступления в прямом эфире.
Ранее стало известно, что фестиваль отменили «в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией».
Расписание концертов позже опубликуют на официальном сайте фестиваля, сообщает Другой Город.