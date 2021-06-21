Грушинский фестиваль состоится в Самаре

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В Самаре изменили формат Грушинского фестиваля. Из-за пандемии коронавируса традиционное место проведения — Мастрюковские озера — сменят на город.

Концерты пройдут в Самаре со 2 по 5 июля. В программе как сольные, так и групповые выступления мэтров авторской песни.

Гала-концерт планируют на вечер 3 июля. Те, кто не сможет присутствовать на самих мероприятиях, увидят выступления в прямом эфире.

Ранее стало известно, что фестиваль отменили «в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией».

Расписание концертов позже опубликуют на официальном сайте фестиваля, сообщает Другой Город.