Платформа имени Валерия Грушина приобрела новый облик

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Впервые на полигоне Куйбышевской железной дороги пригородная пассажирская инфраструктура обустраивается в стилистике и с привязкой к значимому культурному событию.

Одна из первых в этом году после комплексного ремонта сдана платформа имени Валерия Грушина, отвечающая всем требованиям комфорта и безопасности. Этот современный остановочный пункт включает в себя береговую пассажирскую платформу со стилизованным ограждением в виде нотного стана с нотами, благоустроенную территорию с мини-сквером в форме гитары, и памятной стелой также в виде гитары — символом музыкальных фестивалей авторской песни.

В сквере и на платформе для удобства пассажиров установлены скамейки и урны, на прилегающей территории смонтированы теневые навесы. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрена необходимая инфраструктура. На остановочном пункте применено инновационное светодиодное освещение с автоматическим режимом включения при наступлении темного времени суток.

Платформа имени Валерия Грушина — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги, который расположен в Самарской области. В непосредственной близости от платформы находится концертная площадка под открытым небом для организации традиционных областных и общероссийских музыкальных фестивалей. Отметим, что в 2021 году ранее остановочному пункту 135 км в честь Всероссийского фестиваля авторской песни и в память о легендарном барде было присвоено имя Валерия Грушина.