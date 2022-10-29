Дмитрий Азаров встретился с народной артисткой РСФСР Ириной Купченко

107

В субботу, 29 октября, в региональной столице в Культурном центре им. Валерия Грушина, который располагается в первом корпусе Самарского университета, прошел вечер памяти Народного артиста СССР, Героя труда России Василия Ланового «Любовь души моей». Участниками вечера памяти стали семьи военнослужащих и мобилизованных жителей области.

До начала творческого вечера с супругой легендарного артиста, народной артисткой РСФСР Ириной Купченко встретился губернатор Дмитрий Азаров.

Напомним, советский и российский актер театра и кино, мастер художественного слова, общественный деятель и театральный педагог Василий Семенович Лановой на протяжении многих лет участвовал в Параде Памяти 7 ноября, который проходил на площади Куйбышева в Самаре, выступал с моноспектаклями на сценах областной столицы. Темы войны, Победы, борьбы за Родину стали ключевыми в его творчестве.

Губернатор подчеркнул: жители региона бережно хранят память Василия Семеновича, внесшего значительный вклад в культуру, патриотическое воспитание подрастающего поколения.

«Я вас искренне благодарю за то, что нашли время провести творческий вечер в Самаре. Василий Семенович для нашего Парада Памяти стал главным действующим героем, его символом. И конечно, благодарная память живет в сердцах самарцев», – обратится губернатор к народной артистке.

«Для него Самара, действительно, стала родным городом. Я не могла отказаться от проведения творческого вечера в честь великого артиста», – отметила Ирина Купченко.

«Вас очень любят в Самаре, следят за вашим творчеством. Я тоже являюсь поклонником вашего таланта, – отметил Дмитрий Азаров. – Сегодня пытался посчитать количество фильмов с вашим участием, насчитал около 75». Также Дмитрий Азаров поблагодарил Ирину Петровну за ее блистательные театральные работы, и вышел с инициативой о выступлении театра Вахтангова в Самаре. «Мы обязательно приедем», – откликнулась Ирина Купченко.

Ирина Купченко в разговоре с губернатором поделилась своими впечатлениями о проекте «Жены героев», зародившемся в Самарской области. Напомним, проект был создан женсоветом второй гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии и общественным культурно-социальным фондом «Звезда и Лира» при Доме офицеров Самарского гарнизона им. К.Е.Ворошилова.

На первой фотовыставке были представлены 50 портретов жен военнослужащих Самарской области, которые запечатлены в наброшенных на плечи кителях своих супругов. Каждая фотография сопровождается письмами героинь, которые потрясает своей силой духа, волей, стойкостью, самоотверженностью, искренней любовью к мужьям.

Этот проект за короткое время вышел за пределы Самарской области, получив высокую оценку Президента России Владимира Путина. На личной встрече с главой государства Дмитрий Азаров передал Президенту альбом с фотографиями.

«Когда мне рассказали об этом проекте, я чуть не заплакала. Женщины в кителях своих мужей… Это замечательный проект, – отметила Ирина Купченко. – Это как в тех стихах «Жди меня, и я вернусь, только очень жди». Эти фотографии – именно об этом».

В программе концерта – целая история, рассказывающая о жизни всенародного любимого артиста – его военном детстве, творческом пути. Почти всю свою жизнь Василий Семенович Лановой проработал на сцене Государственного академического театра им. Е. Вахтангова.

«Спасибо вам за приглашение и за все, что вы делаете. Я желаю огромного, большого, красивого будущего вам и всему вашему региону, которым вы руководите, всем жителям Самарской области!» – пожелала губернатору Ирина Купченко в завершении встречи

Фото: пресс-служба правительства СО