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Большой театр Беларуси на сцене Шостакович Опера Балет 8, 10, 11 сентябр

8 сентября 2024 17:45
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Балетная труппа Большого театра Беларуси покажет свои лучшие балеты.

8, 10, 11 сентября на сцене Шостакович Опера Балет в рамках V Международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем» балетная труппа Большого театра Беларуси покажет свои лучшие балеты. 

8 сентября в 18:30 – балет «Иллюзии Любви».

Стимулом для создания балета послужила хореографическая новелла «Барышня и хулиган», поставленная по киносценарию Владимира Маяковского на музыку Дмитрия Шостаковича.

По задумке постановщика, «жизнь – это иллюзия, созданная восприятием человека», а маяком, ориентиром, позволяющим сознанию прокладывать жизненный маршрут, является любовь. Основным образом нового балета является Девушка, и в результате акцент смещается с истории взаимоотношений «двоих» на историю внутреннего мира «одной»: и как единственной, и как единой, и как одинокой.

История, созданная Маяковским, становится предысторией, получая продолжение во второй части балета. В спектакле примет участие прима-балерина Мариинского театра Оксана Скорик.

Балет в 2 действиях на музыку Дмитрия Шостаковича, Фредерика Шопена, Леонида Ширина. Автор либретто, хореографии, балетмейстер-постановщик – заслуженный артист России Игорь Колб. Дирижер-постановщик – заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Николай Колядко. Художник-постановщик – Ольга Мельник-Малахова. Художники по костюмам – Ольга Мельник-Малахова (I акт), Людмила Тараканова (II акт). Художник по компьютерной графике – Юлия Пинцак. Художник по свету – Игорь Фомин.

10 и 11 сентября в 18:30 – балет «Спартак».

Балет «Спартак» – великолепное полотно, сочетающее традиции классического балета, авторский хореографический почерк и глубочайшее философское осмысление жизни и ее ценностей, главной из которых провозглашается любовь.

За десятилетия своего существования этот балет покорил практически весь мир. Белорусским артистам аплодировали зрители Европы и Азии – в Великобритании, Бельгии, Франции, Швейцарии, Голландии, Испании, Италии, Португалии, Греции, Польше, России, Литве, Эстонии, Молдове, Египте, Сирии, Таиланде, Сингапуре, Индии, Турции, Южной Корее, Индии, на Кипре, в Китае и в других странах. С 2017 года балет представлен в новой авторской редакции.

Балет в 3 действиях.

Композитор Арам Хачатурян.

Либретто, хореография и постановка – народный артист СССР и Беларуси, лауреат Государственной премии Республики Беларусь Валентин Елизарьев. Дирижер-постановщик – народный артист СССР, лауреат Государственной премии. Республики Беларусь Ярослав Вощак.

В 2023 году был подписан меморандум о двустороннем сотрудничестве Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича и Большого театра республики Беларусь. Он предусматривает организацию гастрольной деятельности театров, обмен солистами и коллективами, совместные творческие проекты, проведение мастер-классов ведущих специалистов.

В декабре 2023 года театр принял участие в XIII Минском международном Рождественском оперном форуме и показал на сцене Большого театра Беларуси оперу «Любовь к трём апельсинам» Сергея Прокофьева.

Как отметил наш Президент, сегодня, в условиях беспрецедентного внешнего давления, исключительно важно укреплять Союзное государство России и Беларуси, многогранные связи, личные, человеческие контакты.

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Фото:   pxhere.com

Теги: Самара

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