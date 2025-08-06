7 августа в СОУНБ представят экспозицию «Дорога в рай» российского художника Владимира Пронина

93

7 августа в 18:00 галерея «Новое пространство» Самарской областной научной библиотеки представит экспозицию «Дорога в рай» российского художника Владимира Пронина.



Вниманию почитателей современной живописи предстанут десятки работ живописца родом из Подмосковья, члена Союза дизайнеров России и Евразийского союза художников. За более чем пятьдесят лет своей творческой работы художник успел получить признание и в России, и за рубежом. На его счету персональные выставки в Управлении делами Президента России и в Государственной Думе, а также совместная выставка с Михаилом Шемякиным в «Москоу бизнес плаза» и выставка в дизайнерском центре «Карл Шпрингер» музея Соломона Гуггенхайма.



Владимир Николаевич известен как основатель самостоятельного художественного направления – «орнаментального неосимволизма». Работы мастера отличаются сочетанием элементов реализма и декоративной живописи в соединении с узорами из золота разных оттенков и цветных орнаментальных мотивов.



Сам живописец признаётся: «Не знаю – я выбрал квадрат или квадрат выбрал меня. Однажды я увидел свою „квадратную“ Мадонну с младенцем и понял: это то, что я искал. Это моя концепция, моё ноу-хау. И никто в мире больше так не рисует. Жёсткая форма квадратов заставляет быть проще, но и многого позволяет достичь. Вся наша жизнь состоит из квадратиков-кирпичиков. Они – основа, всё остальное – украшение».



Вход свободный! 0+

Фото: минкульт Самарской области