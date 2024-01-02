3 января в Музее Модерна состоится Рождественский концерт для семейной аудитории

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3 января в Музее Модерна состоится праздничный Рождественский концерт для семейной аудитории. 0+



Литературно-музыкальная программа "Рождество" по роману Ивана Шмелёва "Лето Господне" погрузит слушателей в атмосферу Рождества, представит старинные рождественские колядки под гусли и колёсную лиру, бубенцы и колокольчики. Повествование сочетается с сольным исполнением песен и игрой на народных инструментах.



Автор и ведущая — актриса и певица Надежда Малыванова, выпускница Самарского музыкального училища им. Д. Г. Шаталова и Театрального Института им. Б. Щукина (г. Москва).



Начало в 12:00

Продолжительность: один час

Количество мест ограничено. Необходима предварительная запись.