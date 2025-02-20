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28 февраля в Тольяттинской филармонии откроется фестиваль «Джаз-весна»

20 февраля 2025 11:42
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28 февраля в Тольяттинской филармонии откроется фестиваль «Джаз-весна»

28 февраля в Тольяттинской филармонии фестиваль «Джаз-весна» откроют народный артист России потрясающий, харизматичный пианист, уникальная фигура российского джаза, почётный член Сиднейского профессионального Джаз-клуба, член Джаз-клуба города Хаппаранда (Швеция), лауреат европейской премии им. Густава Малера Даниил Камер и молодая контрабасистка Дарья Чернакова и Симфонический оркестр филармонии под управлением Игоря Мокерова.

«Девять историй для фортепиано и оркестра» – программа, созданная в соавторстве с московским аранжировщиком Константином Дусенко. Симфоническая программа состоит из 9 композиций, представляющих излюбленные Даниилом Крамером жанры – би-боп, фьюжн и латина.

А в первый день весны, 1 марта, в Тольятти выступит Джаз-трио Петера Сарика из Венгрии.
Атмосфера их концертов зачастую больше похожа на поп- или рок-концерт, даже если они играют в самых серьезных концертных залах, в любой точке мира. На своих выступлениях муузыканты стараются всегда создавать по-настоящему доброжелательную атмосферу, полную юмора, игры и радости. Трио Петера Сарика привлекает многих новых поклонников джаза своей непосредственностью и энергией.

Второй день весны, 2 марта, и встреча с победительницей телепроекта «Большой джаз-2022» тромбонисткой, вокалисткой Анастасией Ивановой и джаз-оркестром Тольяттинской филармонии под управлением Валерия Мурзова

Анастасия — обладательница премии «Все цвета джаза» от «Радио Jazz» и Гран-при конкурса молодых исполнителей «Gnesin-Jazz-Voice» Она участвовала в фестивалях Анатолия Кролла «Российские звёзды мирового джаза» и «Очарование джаза», в фестивале Игоря Бутмана «Будущее джаза» «Sakhalin Jazz Festival» в VI Международном фестивале музыкального юмора.

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