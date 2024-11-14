Жительница Жигулевска купила у мошенника поддельные билеты и лишилась 100 тысяч рублей

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В Жигулевске в полицию обратилась 57-летняя женщина с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что на кануне собиралась сюрпризом приехать к сыну в гости в другой город и решила заказать билеты через Интернет. Открыв первый попавшийся сайт, она связалась с «оператором», после чего ввела банковские данные, по присланной ей ссылке. В день отъезда, приехав на вокзал, при проверке билета контролер сказал, что он не действителен, так как не является настоящим. Женщина стала звонить «оператору», однако номер был заблокирован. Поняв, что ее обманули мошенники, потерпевшая пошла покупать билеты в кассе и, открыв приложение банка, увидела списание денег в размере 100 000 рублей. Отложив поезду, женщина незамедлительно обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.