Житель Жигулевска в гостях украл телефон еще одной гостьи

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В начале января текущего года в дежурную часть ОМВД России по городу Жигулевску обратилась местная жительница 1987 года рождения, которая сообщила, что находясь в гостях в квартире одного из домов микрорайона В-1, обнаружила пропажу сотового телефона. С учетом износа, женщина оценила причиненный ей материальный ущерб в размере более 7000 рублей.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники следственно-оперативной группы опросили заявителя, осмотрели место происшествия и выяснили, что накануне пропажи имущества она распивала спиртные напитки в кругу друзей. После застолья женщина обнаружила отсутствие смартфона. Поняв, что самостоятельно с ситуацией не справится, обратилась за помощью к полицейским.

Сотрудники полиции установили и опросили всех участников застолья, кроме одного из гостей, который под различными предлогами уклонялся от разговоров с полицейскими. Оперуполномоченные выяснили, что молодой человек пришел в гости по приглашению хозяина квартиры. При отработке возможных мест сбыта похищенного имущества в одном из комиссионных магазинов оперативники обнаружили телефон, схожий по описанию с разыскиваемым, который злоумышленник сдал в ломбард после «посиделок». В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции сельского жителя 1999 года рождения, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Во время опроса задержанный признался в совершении противоправного деяния и пояснил: заметив, что телефон женщины упал под стол, похитил его для перепродажи.

Отделом дознания ОМВД России по г. Жигулевску в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража».