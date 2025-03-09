Житель Тольятти украл с прилавка оставленный кошелек

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В феврале текущего года в отдел полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти обратился местный житель 1978 года рождения, который сообщил, что находясь в помещении магазина, расположенного на улице Ленина, оставил кошелек с документами и деньгами на прилавке, а когда через пару минут вернулся, то портмоне уже не было. Местный житель оценил причиненный ему материальный ущерб в размере свыше 45 000 рублей.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники следственно-оперативной группы установили и опросили возможных очевидцев, осмотрели место происшествия и прилегающую территорию, изъяли записи с камер видеонаблюдения.

Сотрудники полиции установили и задержали по месту жительства мужчину, схожего по описанию с разыскиваемым. В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у задержанного мужской кошелек и документы потерпевшего.

Ранее не судимый 59-летний местный житель пояснил сотрудникам полиции, что обнаружив «бесхозный» кошелек, не принял мер к возвращению его законному владельцу, а решил забрать его для личного пользования, осознавая противоправность своих действий.

Похищенный кошелек и документы полицейскими возвращены законному владельцу. Так же потерпевшему разъяснен порядок обращения в суд для возмещения ущерба в порядке гражданского судопроизводства.