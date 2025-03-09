Я нашел ошибку
Главные новости:
В России будет отмечаться День архитектора
В России будет отмечаться День архитектора
В Самарской области в школах прошёл урок гражданской обороны
В Самарской области в школах прошёл урок гражданской обороны
Безработный из Новокуйбышевска выругался на улице и оказалось, что у него при себе наркотики
Безработный из Новокуйбышевска выругался на улице и оказалось, что у него при себе наркотики
Самарская областная библиотека объявляет о начале приёма заявок на конкурс «Голоса фронта»
Самарская областная библиотека объявляет о начале приёма заявок на конкурс «Голоса фронта»
Житель Тольятти украл с прилавка оставленный кошелек
Житель Тольятти украл с прилавка оставленный кошелек
Минпросвещения назвало даты последних звонков и выпускных 2025
Минпросвещения назвало даты последних звонков и выпускных 2025
Актрисе Ларисе Голубкиной исполнилось 85 лет
Актрисе Ларисе Голубкиной исполнилось 85 лет
Названы качества женщин-руководительниц в России
Названы качества женщин-руководительниц в России
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.14
-0.43
EUR 96.86
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«8 Марта в каждый дом!»: полицейские и общественники региона провели мероприятия, посвященные Международному женскому дню
В «ЗИМ Галерее» пройдет экскурсия по выставке Дарьи Емельяновой
Новое мероприятие пройдет в Эко-лектории Самарского зоопарка
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Тольятти украл с прилавка оставленный кошелек

9 марта 2025 13:16
188
Житель Тольятти украл с прилавка оставленный кошелек

В феврале текущего года в отдел полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти обратился местный житель 1978 года рождения, который сообщил, что находясь в помещении магазина, расположенного на улице Ленина, оставил кошелек с документами и деньгами на прилавке, а когда через пару минут вернулся, то портмоне уже не было. Местный житель оценил причиненный ему материальный ущерб в размере свыше 45 000 рублей.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники следственно-оперативной группы установили и опросили возможных очевидцев, осмотрели место происшествия и прилегающую территорию, изъяли записи с камер видеонаблюдения.

Сотрудники полиции установили и задержали по месту жительства мужчину, схожего по описанию с разыскиваемым. В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у задержанного мужской кошелек и документы потерпевшего.

Ранее не судимый 59-летний местный житель пояснил сотрудникам полиции, что обнаружив «бесхозный» кошелек, не принял мер к возвращению его законному владельцу, а решил забрать его для личного пользования, осознавая противоправность своих действий.

Похищенный кошелек и документы полицейскими возвращены законному владельцу. Так же потерпевшему разъяснен порядок обращения в суд для возмещения ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Основной целью визита стало знакомство с достижениями российской ракетно-космической отрасли.
8 марта 2025  22:31
Делегация из Мьянмы посетила Самарскую область и ознакомилась с достижениями в космической отрасли
807
В Самарскую область 8 марта с официальным визитом прибыла делегация Мьянмы
8 марта 2025  13:26
В Самарскую область с официальным визитом прибыла делегация Мьянмы
820
В Самарской области увеличат тарифы на газ
8 марта 2025  13:11
В Самарской области увеличат тарифы на газ
509
В Самаре пройдет тематическое консультирование в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей
8 марта 2025  11:35
В Самаре пройдет тематическое консультирование в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей
565
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днем
8 марта 2025  10:45
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днем
521
Весь список