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Житель Ставропольского района пытался ударить полицейского мачете

10 августа 2023 21:56
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Житель Ставропольского района пытался ударить полицейского мачете

По версии следствия, 26 июля 2023 года подозреваемый, находясь в лесном массиве вблизи кафе в Ставропольском районе, при задержании сотрудниками ГИБДД за ранее совершенное преступление набросился на одного из сотрудников правоохранительных органов и попытался ударить имеющимся при себе мачете, однако действия подозреваемого были пресечены сотрудниками ГИБДД.  

Сегодня по ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в следственном управлении, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

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