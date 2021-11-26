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Житель Самарской области продал машину умершего родственника, не будучи наследником

26 ноября 2021 13:44
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Житель Самарской области продал машину умершего родственника, не будучи наследником

Направлены в суд материалы уголовного дела в отношении 60-летнего жителя села Исаклы. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).
Как следует из собранных материалов, в отделение полиции обратился сельский житель с заявлением о совершенном в отношении него преступлении.
Заявитель пояснил, что приобрел автомобиль у жителя Исаклинского района в рассрочку, договорившись о цене в 20 тыс рублей. При этом часть денег передал сразу в качестве предоплаты. При производстве регистрационных действий с автомобилем у нового собственника возникли проблемы, так как продавец реализовал ему автомобиль своего покойного родственника, не имея при этом наследственных прав на имущество умершего.
Транспортное средство снято с регистрационного учета в связи с наличием сведений о смерти владельца, и наследственное дело не открывалось.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для принятия решения по существу.

Автомобиль изъят сотрудниками полиции и передан вдове покойного на ответственное хранение.

Теги: Уголовное дело

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