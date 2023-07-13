Житель Кинель-Черкасского района провел на свободе несколько часов и вновь совершил преступление

Я нашел ошибку
Главные новости:
Завершились наземные испытания "Луны-25"
Завершились наземные испытания "Луны-25"
Экскурсионный туризм становится популярнее курортного в России
Экскурсионный туризм становится популярнее курортного в России
В Самарской области отремонтируют более 55 км дорог к спортивным учреждениям
В Самарской области отремонтируют более 55 км дорог к спортивным учреждениям
В Самарской области набирает обороты Всероссийская акция «Каникулы с общественным советом»
В Самарской области набирает обороты Всероссийская акция «Каникулы с общественным советом»
Т Плюс и СамГТУ подписали договор о сотрудничестве по реализации образовательного проекта «Энергия будущего»
Т Плюс и СамГТУ подписали договор о сотрудничестве по реализации образовательного проекта «Энергия будущего»
Около клиник медуниверситета в Самаре предложили построить станцию метро
Около клиник медуниверситета в Самаре предложили построить станцию метро
Названо число умерших в пандемию COVID-19 в Самарской области
Названо число умерших в пандемию COVID-19 в Самарской области
Осуждённый из ИК-16 УФСИН России по Самарской области вошел в десятку лучших авторов Всероссийского конкурса эссе
Осуждённый из ИК-16 УФСИН России по Самарской области вошел в десятку лучших авторов Всероссийского конкурса эссе
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.63
0.13
EUR 99.89
0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Кинель-Черкасского района провел на свободе несколько часов и вновь совершил преступление

13 июля 2023 10:22
157
Житель Кинель-Черкасского района провел на свободе несколько часов и вновь совершил преступление

Накануне происшествия судья Кинель-Черкасского районного суда приговорил его к 300 часам исправительных работ и освободил из под стражи в зале суда. Молодой человек после заседания некоторое время распивал спиртные напитки с друзьями, затем дошел до дома родственников, разбил стекло с пассажирской стороны автомобиля мачехи, завел его путем замыкания проводов и поехал «кататься» в г. Отрадный, где был оперативно задержан сотрудниками Госавтоинспекции.

В Кинель-Черкасском районе сотрудники Госавтоинспекции задержали подозреваемого в хищении автомобиля.
Ночью во время несения службы инспекторы ДПС ОМВД России по г. Отрадному заметили автомобиль ВАЗ-21120, который двигался рывками, съезжая на обочину, кроме того, сотрудники полиции увидели, что одно из стекол транспортного средства разбито. Когда полицейские остановили автомобиль и обратились к водителю с вопросами, он повел себя неадекватно, документов на право управления транспортными средствами и автомобиль не предоставил. При этом сотрудники полиции выявили у него явные признаки опьянения, отстранили мужчину 1999 года рождения от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил отказом. О произошедшем сотрудники Госавтоинспекции сообщили в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа.
При выяснении обстоятельств правонарушения госавтоинспекторы установили, что транспортное средство принадлежит родственнице молодого человека. Полицейские разыскали женщину и сообщили о задержании, чем очень удивили сельскую жительницу 1983 года рождения.
Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль передали законной владелице.
В полиции собственница автомобиля пояснила, что задержанный является ее пасынком, однако пользоваться своим автомобилем она ему не разрешала и ключи не передавала. До звонка сотрудников Госавтоинспекции она была уверена, что автомобиль находится рядом с ее домом, где она его припарковала на ночь.
При опросе подозреваемого установлено, что 23-летний злоумышленник в 2022 году совершил кражу, был разыскан полицейскими и заключен под стражу. Накануне происшествия судья Кинель-Черкасского районного суда приговорил его к 300 часам исправительных работ и освободил из под стражи в зале суда. Молодой человек после заседания некоторое время распивал спиртные напитки с друзьями, затем дошел до дома родственников, разбил стекло с пассажирской стороны автомобиля мачехи, завел его путем замыкания проводов и поехал «кататься» в г. Отрадный, где был оперативно задержан сотрудниками Госавтоинспекции.
Возбуждено уголовное дело. Транспортное средство в исправном состоянии возвращено владелице.
.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На Госуслугах начался приём документов в вузы
13 июля 2023  13:01
На Госуслугах начался приём документов в вузы
106
в Самарской области началась уборочная кампания
13 июля 2023  12:12
В Самарской области началась уборочная кампания
118
Автоматические камеры хранения установили на всех крупных вокзалах КбшЖД
13 июля 2023  11:59
Автоматические камеры хранения установили на всех крупных вокзалах КбшЖД
132
АВТОВАЗ проводит День открытых дверей
13 июля 2023  10:06
АВТОВАЗ проводит День открытых дверей
170
Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с представителями Ирана
13 июля 2023  09:53
Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с представителями Ирана
191
Весь список