Житель Кинель-Черкасского района провел на свободе несколько часов и вновь совершил преступление

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Накануне происшествия судья Кинель-Черкасского районного суда приговорил его к 300 часам исправительных работ и освободил из под стражи в зале суда. Молодой человек после заседания некоторое время распивал спиртные напитки с друзьями, затем дошел до дома родственников, разбил стекло с пассажирской стороны автомобиля мачехи, завел его путем замыкания проводов и поехал «кататься» в г. Отрадный, где был оперативно задержан сотрудниками Госавтоинспекции.

В Кинель-Черкасском районе сотрудники Госавтоинспекции задержали подозреваемого в хищении автомобиля.

Ночью во время несения службы инспекторы ДПС ОМВД России по г. Отрадному заметили автомобиль ВАЗ-21120, который двигался рывками, съезжая на обочину, кроме того, сотрудники полиции увидели, что одно из стекол транспортного средства разбито. Когда полицейские остановили автомобиль и обратились к водителю с вопросами, он повел себя неадекватно, документов на право управления транспортными средствами и автомобиль не предоставил. При этом сотрудники полиции выявили у него явные признаки опьянения, отстранили мужчину 1999 года рождения от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил отказом. О произошедшем сотрудники Госавтоинспекции сообщили в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа.

При выяснении обстоятельств правонарушения госавтоинспекторы установили, что транспортное средство принадлежит родственнице молодого человека. Полицейские разыскали женщину и сообщили о задержании, чем очень удивили сельскую жительницу 1983 года рождения.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль передали законной владелице.

В полиции собственница автомобиля пояснила, что задержанный является ее пасынком, однако пользоваться своим автомобилем она ему не разрешала и ключи не передавала. До звонка сотрудников Госавтоинспекции она была уверена, что автомобиль находится рядом с ее домом, где она его припарковала на ночь.

При опросе подозреваемого установлено, что 23-летний злоумышленник в 2022 году совершил кражу, был разыскан полицейскими и заключен под стражу. Накануне происшествия судья Кинель-Черкасского районного суда приговорил его к 300 часам исправительных работ и освободил из под стражи в зале суда. Молодой человек после заседания некоторое время распивал спиртные напитки с друзьями, затем дошел до дома родственников, разбил стекло с пассажирской стороны автомобиля мачехи, завел его путем замыкания проводов и поехал «кататься» в г. Отрадный, где был оперативно задержан сотрудниками Госавтоинспекции.

Возбуждено уголовное дело. Транспортное средство в исправном состоянии возвращено владелице.

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